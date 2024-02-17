От чего зависит дальнейший исход в войне: какие проблемы предстоит решить Украине с союзниками

За неделю до второй годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину защитники нашей страны вынуждены были оставить Авдеевку. Слишком неравны были силы. Украинским воинам катастрофически не хватает боеприпасов, разных видов вооружений, пополнения. А тут еще и помощь со стороны США продолжает блокироваться из-за обострившейся внутриполитической борьбы. Между тем, РФ продолжает запугивать мир то ядерным оружием, то "звездными войнами". На этом непростом фоне сейчас проходит Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, где 17 февраля выступил президент Украины Владимир Зеленский, призывая мир сплотиться против общей угрозы, коей является агрессивная Россия. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на военном и дипломатических фронтах российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нужно провести работу по стратегии, организации, координации наших военных планов

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает так:

Но нельзя допустить захвата Купянска, продвижения противника на том или ином участке фронта. Иначе возникнут системные проблемы". "Позиция Путина понятна – изматывание Украины с постепенным продавливанием нашей обороны. Эти планы нужно срывать. Да, мы вынужденно оставили Авдеевку, где ситуация стала критичной

Примерно до половины весны нам следует сосредоточить все силы на удержании своих позиций, считает генерал. А потом начинать собственные наступательные действия на потрепанного противника.

Европейцы тут уже делают правильные выводы, разгоняя мощности своих ВПК. Принято решение о выделении нам не только 50 млрд евро на четыре года, но и более 20 млрд евро – чисто военной поддержки Важно теперь убедить европейских партнеров еще и закупать вооружение и боеприпасы для Украины не только внутри ЕС, но и в третьих странах Тут очень нужна оперативность". "Но до этого времени придется провести большую работу, – отмечает Николай Маломуж. – По стратегии, организации, координации – и наших военных планов, и взаимодействия с партнерами. Мы крайне нуждаемся в обеспечении всеми видами необходимых вооружений и боеприпасов

В США в связи с годом выбором всё непросто, продолжает эксперт. Но он уверен, что оттуда мы тоже вскоре получим позитивные сигналы, которые перейдут в реальные дела.

"В целом блок НАТО дает понять, что намерен поменять подходы для более эффективного обеспечения Украины всем необходимым. Плюс – мы наращиванием производство своего ВПК. Важно теперь четко сформулировать планы на будущее, быть уверенными в поставках, отработать логистику, оперативно доставлять всё на фронт", – отмечает Николай Маломуж.

По его мнению, полгода для насыщения нас всем необходимым для эффективного наступления – вполне достаточно. Но при условии, что и мы, и партнеры будем работать как единый механизм, без срывов и сбоев.

"Вялотекующая война, с изматыванием и Украины, и России, устраивает те же Китай, Турцию, которые имеют определенные дивиденды от этого конфликта. Но и победа над РФ тоже на руку КНР, так как позволяет еще дешевле скупить там всё необходимое, и даже прибрать себе часть ее земель", – подчеркивает экс-глава Внешней разведки.

Проблемным остается вопрос предоставления нам помощи со стороны США

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что на дипломатическом фронте наша страна продолжает заключать договора о помощи в сфере безопасности. Уже подписаны в середине января – с Великобританией, а 16 февраля – с Германией и Францией.

"Эти договора, среди прочего, предусматривают фиксацию определенной суммы, в рамках которой нам будут готовы оказывать помощь в сфере безопасности. Кроме того, в договорах есть важные акценты на развитии оборонных индустрий. Речь, как пояснял украинских президент, о совместных проектах в сфере ВПК, совместных производствах и так далее. Также Германия и Франция взяли на себя обязательства касательно помощи в интеграции Украины в ЕС и НАТО", – отмечает эксперт.

Фактически происходят структурные изменения.

Да, уточняет он, эти договора не содержат гарантий безопасности в виде тех, что есть у стран-членов НАТО (когда нападение на одно считается нападением на всех). Но это важные меры, которые расширяют оказание помощи Украине со стороны партнеров.

"Тут всё куда конкретнее, чем в печально известном Будапештском меморандуме, хоть и без обязательств воевать вместе с нами против общего врага. Но стратегически – это очень важные соглашения. В истории Украины подобного не было", – подчеркивает Игорь Петренко.

Еще одним важным решением последнего времени он называет создание коалиции по дронам по итогам 19-го "Рамштайна". Это значительно укрепит нас, особенно в свете того, что российско-украинская война всё более становится войной дронов, поясняет эксперт.

Это правильное решение военно-политического руководства, – уверен эксперт. – Прежде всего, важно сохранить жизни военнослужащих. На этом, среди прочего, акцентировал президент Зеленский, выступая сегодня в Мюнхене Во время обороны Авдеевки мы уничтожили огромное количество сил и средств оккупационной армии. Кроме того, успели приготовить новые укрепрайоны. Ну, а для россиян "мясные штурмы" Авдеевки, во время которых они понесли колоссальные потери, это был исключительно политический вопрос – в рамках грядущего переизбрания Путина". "Что касается собственно фронта, тут одна из ключевых новостей – выход Сил обороны из Авдеевки

Ситуация была прогнозирована, так что тут никакой трагедии нет, отмечает Игорь Петренко. Украина по всему фронту переходит в стратегическую (но – маневренную) оборону. Об этом уже заявил новый главком Сырский.

"В рамках этой логики ВСУ и станут действовать, готовясь после отбития вражеского наступления — начать свое контрнаступление. При, понятно, наличии соответствующих сил и средств", – уточняет эксперт.

На данный момент, акцентирует он, проблемным остается вопрос предоставления нам помощи со стороны США. Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, даже не попытавшись рассмотреть законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, ранее поддержанный Сенатом.

"В то же время, наращивается поддержка Украины со стороны европейских стран, которые всё более ощущают угрозы со стороны РФ и опасность возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Как следствие – Европа всерьез задумывается о создании собственной системы безопасности. И здесь Украина может играть очень важную роль", – прогнозирует Игорь Петренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шольца прямо спросили о поставке Taurus Украине: что ответил канцлер.



