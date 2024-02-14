Сырский заявил о переходе войны в Украине на новую стадию

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что война в Украине переходит на новый этап, связанный с технологическим прогрессом и истощением России благодаря оборонным операциям.



Главком ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский дал интервью немецкому изданию ZDF, в котором рассказал о планах нанести максимальные потери для россиян, находясь в оборонной позиции.

"Цель нашей оборонной операции – истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, преимущества в техническом плане – в плане беспилотной авиации, РЭБ, удержание подготовленных рубежей обороны", – сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отмечает, что на этом этапе войны в Украине важное значение имеет технологическая составляющая, позволяющая беречь жизнь украинских солдат.

"Эта война повышает значение технологического прогресса в вооруженных силах и самого прогресса вооруженной борьбы. Мы уже видим, и для нас это не новость, использование наземных роботизированных платформ. Руководствующиеся дистанционно модули дают возможность сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию. ", — добавил Сырский.

Отметим, что интервью Александра Сырского было записано за несколько дней до его назначения главнокомандующим ВСУ. Однако опубликовано было тогда, когда Сырский получил новую должность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ назвал область на севере Украины, которую может атаковать Россия.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который назвал категорию солдат, погибающих на войне чаще всего.