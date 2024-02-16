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Действительно ли ситуация на поле боя является критической: Буданов дал ответ

Кирилл Буданов сделал новое заявление о войне в Украине

сегодня, 12:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ситуация на полях сражений российско-украинской войны сейчас тяжела, впрочем, не критическая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому изданию "Liberation" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Действительно ли ситуация на поле боя является критической: Буданов дал ответ

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Плохая (Ред. – ситуация на фронте), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. Мы уже два года ведем войну высокой интенсивности", — заявил Кирилл Буданов отвечая на вопрос о том, действительно ли ситуация на поле боя является критической с точки зрения поставок вооружения и боеприпасов.

В то же время руководитель ГУР отметил, что война не стоит на пороге применения оружия массового уничтожения. Впрочем, все остальное – от подводных лодок до стратегической авиации – используется уже давно.

Стоит отметить, что на фоне ослабления поддержки со стороны США ситуация с поставками необходимого вооружения для ВСУ действительно стала сложнее.

Как сообщало издание "Politico", Европейский Союз может попытаться смягчить непосредственный дефицит боеприпасов в Украине, используя деньги блока для совместной закупки снарядов на мировом рынке. СМИ, ссылаясь на заявления трех дипломатов ЕС, отмечает, что небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки снарядов за пределами блока. В частности, из-за того, что европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать наращивание производства.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне проблем с помощью от США украинские военные действительно сталкиваются с дефицитом снарядов. Об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.




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Источник: https://www.liberation.fr/international/europe/kyrylo-boudanov-dans-une-guerre-longue-cest-celui-qui-a-une-logistique-puissante-qui-lemporte-20240215_IAARJSMNU5BBVOV7N2PKOSDDFU/?xtor=CS7-50-
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