У Байдена прокомментировали дефицит снарядов в Украине

На фоне проблем с помощью от США украинские военные действительно сталкиваются с дефицитом снарядов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Чиновник подчеркнул, что некоторые подразделения Сил обороны Украины уже распределяют боеприпасы во время боевых действий из-за риска их нехватки. По его словам, командиры на поле боя "принимают действительно трудные решения".

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях они очень, очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что они закончатся", – заявил Кирби.

В свою очередь российские оккупанты о нехватке снарядов знают и пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу.

"Вот почему они продолжают атаковать беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев использовать средства ПВО, которые, как они знают, сейчас не заменяются. Следовательно, это вызывает некоторые жесткие решения со стороны командиров по всему фронту – от востока до юга", – добавил представитель Белого дома.

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