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У Байдена прокомментировали дефицит снарядов в Украине

Российские оккупанты о нехватке снарядов знают и пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу

сегодня, 07:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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На фоне проблем с помощью от США украинские военные действительно сталкиваются с дефицитом снарядов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

У Байдена прокомментировали дефицит снарядов в Украине

Снаряды. Фото: из открытых источников

Чиновник подчеркнул, что некоторые подразделения Сил обороны Украины уже распределяют боеприпасы во время боевых действий из-за риска их нехватки. По его словам, командиры на поле боя "принимают действительно трудные решения". 

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях они очень, очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что они закончатся", – заявил Кирби.

В свою очередь российские оккупанты о нехватке снарядов знают и пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу. 

"Вот почему они продолжают атаковать беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев использовать средства ПВО, которые, как они знают, сейчас не заменяются. Следовательно, это вызывает некоторые жесткие решения со стороны командиров по всему фронту – от востока до юга", – добавил представитель Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация с выделением США макрофинансовой поддержки Украине, похоже, снова зашла в глухой угол. Едва Сенат (верхняя палата парламента) опубликовал проект, якобы согласованный и демократами, и республиканцами (и объединяющий внешнюю помощь с решением миграционных проблем), как его начали критиковать. Причем, критиковать и экс-президент США Дональд Трамп, и трампистское крыло в Палате представителей (нижняя палата парламента). Дошло до того, что республиканцы в Сенате, которые на днях должны были поддержать согласованный двухпартийный вариант, начали колебаться. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" происходящее вокруг так нужного Украине законопроекта.




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