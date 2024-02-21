Чем закончится война в Украине: опрос показал, что думают европейцы

Практически во всех европейских странах люди активно поддерживают украинцев в их борьбе с Россией. Но при этом большинство из них не верит в то, что Украина способна одержать победу в противостоянии с Россией. Почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% европейцев верят, что украинцы смогут победить Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты общеевропейского опроса. Наиболее вероятным финалом считается некая форма "компромиссного урегулирования", пишет британская газета "The Guardian".

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Социологи поинтересовались мнением жителей разных 12 стран-членов ЕС, включая Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу, Испанию и Швецию. Результаты показали, что контрнаступление Украины зашло в тупик, а также растущие опасения по поводу изменения политики США и перспективы второго президентского срока Дональда Трампа, который разжигал пессимизм по поводу исхода войны.

Только один из 10 опрошенных европейцев верил, что Украина победит на поле боя, в то время как вдвое больше (20%) склонялись к победе России. Даже в самых оптимистичных опрошенных странах-членах ЕС — Польше, Швеции и Португалии — менее одного из пяти (17%) верили, что Киев сможет победить.

Опрос показал, что во всех странах наиболее распространенным мнением, которое разделяют в среднем 37% респондентов, было то, что война закончится "компромиссным урегулированием". И некоторые страны были более заинтересованы в этом исходе, чем другие.

В Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%) респонденты чаще говорили, что Европа должна помочь Украине дать отпор, тогда как в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%), они предпочли подтолкнуть Киев к принятию соглашения. Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.

Возможное избрание Трампа президентом США было воспринято многими как плохая новость: 56% респондентов в 12 опрошенных странах заявили, что будут разочарованы, если его переизберут.

Единственным исключением стала Венгрия, где 27% респондентов заявили, что будут довольны, если Трамп снова станет президентом США, а 31% — разочарованы.

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