logo

BTC/USD

51016.33

ETH/USD

2897.70

LTC/USD

68.08

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как изменится фронт после захвата Авдеевки: прогноз Буданова
commentss НОВОСТИ Все новости

Как изменится фронт после захвата Авдеевки: прогноз Буданова

Сейчас Россия отправляет на "мясные штурмы" неподготовленных "мобиков"

сегодня, 10:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Обстановка на фронте продолжает оставаться крайне тяжёлой. При этом на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть немало проблем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Wall Street Journal сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как изменится фронт после захвата Авдеевки: прогноз Буданова

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный разведчик Украины рассказал, что профессиональная русская армия была в основном уничтожена в первый год вторжения. Сейчас Россия отправляет на "мясные штурмы" неподготовленных "мобиков".

По словам Буданова, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может изготовить. Хотя в прошлом году враг поставил на вооружение сотни танков, большинство из них были старыми моделями, в то время, как только 178 были новыми. Кроме того, Россия прекратила бить по Украине ракетами из-за сокращения поставок.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шойгу отрапортовал о захвате плацдарма на левом берега Днепра: в ВСУ отреагировали.

Также издание "Комментарии" сообщало – за неделю до второй годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину защитники нашей страны вынуждены были оставить Авдеевку. Слишком неравны были силы. Украинским воинам катастрофически не хватает боеприпасов, разных видов вооружений, пополнения. А тут еще и помощь со стороны США продолжает блокироваться из-за обострившейся внутриполитической борьбы. Между тем, РФ продолжает запугивать мир то ядерным оружием, то "звездными войнами". На этом непростом фоне сейчас проходит Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, где 17 февраля выступил президент Украины Владимир Зеленский, призывая мир сплотиться против общей угрозы, коей является агрессивная Россия. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на военном и дипломатических фронтах российско-украинской войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/ukraines-military-spy-chief-says-russia-will-struggle-to-keep-up-the-fight-c6a5b2c5?mod=hp_lead_pos7
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости