Как изменится фронт после захвата Авдеевки: прогноз Буданова

Обстановка на фронте продолжает оставаться крайне тяжёлой. При этом на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть немало проблем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Wall Street Journal сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный разведчик Украины рассказал, что профессиональная русская армия была в основном уничтожена в первый год вторжения. Сейчас Россия отправляет на "мясные штурмы" неподготовленных "мобиков".

По словам Буданова, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может изготовить. Хотя в прошлом году враг поставил на вооружение сотни танков, большинство из них были старыми моделями, в то время, как только 178 были новыми. Кроме того, Россия прекратила бить по Украине ракетами из-за сокращения поставок.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шойгу отрапортовал о захвате плацдарма на левом берега Днепра: в ВСУ отреагировали.

Также издание "Комментарии" сообщало – за неделю до второй годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину защитники нашей страны вынуждены были оставить Авдеевку. Слишком неравны были силы. Украинским воинам катастрофически не хватает боеприпасов, разных видов вооружений, пополнения. А тут еще и помощь со стороны США продолжает блокироваться из-за обострившейся внутриполитической борьбы. Между тем, РФ продолжает запугивать мир то ядерным оружием, то "звездными войнами". На этом непростом фоне сейчас проходит Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, где 17 февраля выступил президент Украины Владимир Зеленский, призывая мир сплотиться против общей угрозы, коей является агрессивная Россия. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на военном и дипломатических фронтах российско-украинской войны.



