Шойгу отрапортовал о захвате плацдарма на левом берега Днепра: в ВСУ отреагировали

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Кравцев Сергей
В оперативном командовании "Юг" опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о "зачистке" населенного пункта Крынки на левобережье Херсона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявление ОК "Юг".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В командовании сообщают, что Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции и наносят значительные потери врагу.
Российские оккупанты в течение дня совершили одну попытку штурма и отошли из-за существенных потерь.
Отметим, Сергей Шойгу 20 февраля в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что Крынки уже полностью "зачищены". Позже в интервью пропагандистскому изданию ТАСС министр заявил, что на берегу Крынок уже стоят посты российских войск.
Шойгу также успел отметить "вклад в освобождение Крынок" российских десантников, 810-й бригады морской пехоты, 45-й бригады спецназа ВДВ, сил специальных операций и авиации.
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