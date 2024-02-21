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Шойгу отрапортовал о захвате плацдарма на левом берега Днепра: в ВСУ отреагировали

В ОК "Юг" опровергли заявление Сергея Шойгу о захвате Крынок

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В оперативном командовании "Юг" опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о "зачистке" населенного пункта Крынки на левобережье Херсона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявление ОК "Юг".

Шойгу отрапортовал о захвате плацдарма на левом берега Днепра: в ВСУ отреагировали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Русско-оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В командовании сообщают, что Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции и наносят значительные потери врагу.

Российские оккупанты в течение дня совершили одну попытку штурма и отошли из-за существенных потерь.

Отметим, Сергей Шойгу 20 февраля в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что Крынки уже полностью "зачищены". Позже в интервью пропагандистскому изданию ТАСС министр заявил, что на берегу Крынок уже стоят посты российских войск.

Шойгу также успел отметить "вклад в освобождение Крынок" российских десантников, 810-й бригады морской пехоты, 45-й бригады спецназа ВДВ, сил специальных операций и авиации.

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Источник: https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0ubDkA1LAqPncRJhrrDaSJJNXGiD8PGa72rJTUfDJz5YZH1THQ61Vxv97UBkMv6q2l
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