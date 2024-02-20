Что изменится для РФ после захвата Авдеевки: где враг готов к прорыву

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Кравцев Сергей
Исходя из тех сообщений, которые поступают с фронта можно прийти к выводу, что россиянам поставлена задача не останавливаться на захвате Авдеевки и пытаться прорвать оборону ВСУ. Что изменится для РФ после захвата Авдеевки? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что нужно готовиться к тому, что страна-агрессор продолжит штурмовать украинские позиции "мясом" и в дальнейшем, ведь им это позволяет мобилизационный ресурс.
Он также добавил, что в ближайшее время на фронте может уменьшиться количество тяжелой бронированной техники из-за того, что почва станет более влажной. Но ближе к концу весны все изменится.
Кроме того, считает Черник, РФ поставила себе еще одну локальную цель – захватить украинское выступление в районе населенного пункта Работино, который Силы обороны освободили летом прошлого года.
Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью "24 каналу" рассказал, что у россиян есть ресурс для пополнения личного состава даже несмотря на тот факт, что были уничтожены целые подразделения российской армии.
По его словам, у врага еще достаточно сил для того, чтобы продолжать давление на Авдеевском, Запорожском направлениях, продвигаться в районе Купянска. Майор отметил, что "россиян погибло много, противника, и они сейчас валяются по всей Авдеевке, но радоваться пока нечему". Впереди еще очень много работы.
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