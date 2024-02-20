Что изменится для РФ после захвата Авдеевки: где враг готов к прорыву

Исходя из тех сообщений, которые поступают с фронта можно прийти к выводу, что россиянам поставлена задача не останавливаться на захвате Авдеевки и пытаться прорвать оборону ВСУ. Что изменится для РФ после захвата Авдеевки? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В мае может быть новый рывок, как у нас, так и у противника

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что нужно готовиться к тому, что страна-агрессор продолжит штурмовать украинские позиции "мясом" и в дальнейшем, ведь им это позволяет мобилизационный ресурс.

"Противник будет сосредотачиваться в стратегическом смысле только на одной цели – выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей. Путину нужны очень серьезные успехи перед тем, как он сам себя переназначит на посту президента. И мы должны делать все, чтобы эта политическая задача была сорвана. Ведь это также будет весить во внутренних политических раскладах, то, что мы называем борьбой между башнями Кремля", – прокомментировал Черник.

Он также добавил, что в ближайшее время на фронте может уменьшиться количество тяжелой бронированной техники из-за того, что почва станет более влажной. Но ближе к концу весны все изменится.

Кроме того, считает Черник, РФ поставила себе еще одну локальную цель – захватить украинское выступление в районе населенного пункта Работино, который Силы обороны освободили летом прошлого года.

"В части мясных штурмов, ничего нового не будет. У них есть человеческий потенциал. К сожалению, они сами декларируют мобилизационный ресурс от 1,5 млн до 3 млн человек. И бои за Авдеевку и Бахмут показали, что за ценой в карман они не полезут. Что касается плацдарма возле Запорожья, то они хотели бы его выровнять. Выровняют — наберемся терпения и следим", – заявил эксперт.

Авдеевка – это исключительно личный героизм пехоты

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью "24 каналу" рассказал, что у россиян есть ресурс для пополнения личного состава даже несмотря на тот факт, что были уничтожены целые подразделения российской армии.

"То, что в Авдеевке удалось нанести такие потери – позволило нам перегруппироваться, выровнять линию фронта, сделать нормальные рубежи обороны, это позволило замедлить врага и его наступательный потенциал", – пояснил Жорин.

По его словам, у врага еще достаточно сил для того, чтобы продолжать давление на Авдеевском, Запорожском направлениях, продвигаться в районе Купянска. Майор отметил, что "россиян погибло много, противника, и они сейчас валяются по всей Авдеевке, но радоваться пока нечему". Впереди еще очень много работы.

"Линия фронта стала несколько удобнее для обороны, но враг не оставляет попыток штурмовать и продвигаться вперед. Сейчас россиян интересует населенный пункт Ласточкино, куда они пытаются сунуть пехотой и техникой, туда работает артиллерия", – добавил он.

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