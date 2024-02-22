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Украина находится в гораздо более опасном состоянии, чем год назад: прогноз от The Times

Аналитики The Times считают, что Украине срочно нужно увеличить армию, войны выигрывают люди с оружием

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В первый год полномасштабной войны России против Украины в сети активно высмеивали непутевых оккупантов и глупость их командиров. Жесткая оборона Украины наводила на мысль, что невозможное может быть возможным. Впрочем, реальность отличается от позитивных прогнозов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times". 

Украина находится в гораздо более опасном состоянии, чем год назад: прогноз от The Times

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, после феерического контрнаступления украинской армии в 2022 году аналитики британского министерства обороны нагнетали шум, предполагая, что Украина может одержать победу в течение года.

"На этой неделе, во вторую годовщину российского вторжения, Украина находится в гораздо более опасном состоянии, чем год назад. Череда горьких украинских поражений — в частности Бахмут, сорванное летнее контрнаступление и захват российскими войсками на прошлой неделе Авдеевки — затмевают последние 12 месяцев. Киев вошел в 2024 год, переполненный неопределенностью относительно верности своих западных союзников, в то время как его российский враг возродился и трансформировался", — говорится в материале.

Журналисты считают, что украинские неудачи лишь за последние несколько недель выглядят мрачно. Во-первых, США до сих пор не одобрили пакет помощи. Во-вторых, президент Владимир Зеленский внезапно сменил главкома ВСУ. В-третьих, Россия начинает наступление по всей линии фронта. 

"The Times" отмечает, эти трудности не гарантируют поражения Украины в этом году. Выгодное урегулирование путем переговоров по-прежнему возможно, если Киев быстро преодолеет эти проблемы. Издание уточняет, что выгодным для Украины было бы мирное соглашение, предусматривающее членство в ЕС и НАТО. Впрочем, ситуация на поле боя изменилась в пользу России. Противник играет в войну на истощение. Украина сталкивается с тремя ключевыми проблемами, которые необходимо решить, если она хочет возобновить инициативу.

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-cannot-win-without-a-bigger-army-zbqs35v3x
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