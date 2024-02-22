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В Генштабе рассказали, где оккупанты усиливают давление и пытаются прорвать фронт

По информации Генштаба, оккупанты усиливают давление возле Авдеевки и пытаются прорваться возле Марьинки

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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За прошедшие сутки, 21 февраля, на фронте между ВСУ и оккупационной армией произошло 64 боевых столкновения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе рассказали, где оккупанты усиливают давление и пытаются прорвать фронт

ВСУ. Фото из открытых источников

Отмечается, что на Купянском направлении отбили три попытки наступления врага в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Терни и Выемка Донецкой области. Силы обороны отразили 6 атак. Еще два штурма сдержали на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Клещиевка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне снова усиливают давление. За сутки ВСУ отбили 19 атак в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении бои велись в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону украинских защитников. На Новопавловском направлении было спокойнее — там врагу совершил одну попытку штурма южнее Золотой Нивы, что в Донецкой области.

"На Запорожском направлении украинские воины отбили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении, Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра", — говорится в сводке Генштаба.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RrtETndSR8bq8VjJxqxLGPUzFQMsCijYsGhmoFqouJTUvzKNwMWsgVnBVub3dwrpl?locale=uk_UA
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