Сможет ли Путин захватить Донецкую и Луганскую области в этом году: Буданов дал ответ

Российским войскам будет трудно достичь своей главной стратегической цели – захвата всех восточных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году. У россиян нет сил. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью The Wall Street Journal высказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

При этом главный украинский разведчик прямо говорит, что многое будет зависит от того, смогут ли западные партнеры обеспечить Украину всем необходимым. Если Запад останется надежным союзником Киева, то Украина сможет вести разумную оборонительную битву, истощая российские силы, одновременно восстанавливая собственные силы и готовясь начать еще одно контрнаступление против ослабленного противника в 2025 году.

"Будут ли они (партнеры – ред.) готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы будем готовиться (к новому контрнаступлению – ред.), или нет? Интересный вопрос", — сказал Буданов.

При этом СМИ обращает внимание, что недавнее исследование лондонского аналитического центра Royal United Services Institute показало, что российские силы достигнут пика в конце года, а в 2025 году будут бороться с нехваткой боеприпасов и бронетехники.

По словам Кирилла Буданова, российской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять украинскую Авдеевку. По другим подсчетам, процесс захвата Авдеевки длился десять лет-с 2014 года.

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