Какие территории хотят захватить россияне до выборов Путина. В ГУР назвали план минимум и план максимум

Российским властям очень нужны хоть какие-то победы на войне с Украиной, чтобы перед выборами "продать" их электорату, рассказывает Вадим Скибицкий.

Вадим Скибицкий

По его словам, захватчикам хотелось бы удержать в оккупации захваченные территории в Запорожской и Херсонской областях, а также выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"До выборов конкретно они хотят выйти как минимум на админграницы Луганской области. Иметь хоть какой-то успех нужен, что-то вроде Авдеевки, возможно, еще где-нибудь на каком-то направлении"

, – рассказал Скибицкий.

Также разведчик рассказал, что оккупанты принципиально хотят завоевать Купянск и Лиман, чтобы продемонстрировать, что могут вернуть ранее отвоеванные ВСУ территории.

"Ибо это будет символично. Это элемент, который будет активно использоваться в информационно-психологических операциях, акциях, информационном пространстве",

– сказал Скибицкий.

При этом представитель ГУР Минобороны подчеркнул, что захватчики будут продавать своему электорату захват Авдеевки как "невероятно большую стратегическую победу".

Напомним, российский военный Морозов сообщил, что Россия в течение четырех месяцев в боях за Авдеевку потеряла убитыми 16 тысяч своих граждан. Эта информация повергла в шок простых россиян, а руководство вооруженных сил страны-агрессора заставило Морозова удалить из соцсетей эту информацию. После этого русский оккупант совершил самоубийство.

Кроме того, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российским войскам будет трудно добиться своей главной стратегической цели – захвата всех восточных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году. У русских нет сил для этого.





