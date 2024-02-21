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Если помощи не будет. В Пентагоне рассказали, какой трудный выбор предстоит сделать Украине

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что Украина вынуждена будет делать очень сложный выбор по защите своих территорий, если она не получит помощь от США в размере 60 млрд долл., передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Сабрины Сингх, если Сенат США не примет решение о выделении помощи Украине, то Пентагон не сможет предоставить Украине помощь, которая ей критически необходима.

Если помощи не будет. В Пентагоне рассказали, какой трудный выбор предстоит сделать Украине

Сабрина Сингх

Как подчеркнула заместитель пресс-секретаря главы Минобороны США, если помощи не будет, в Украине окажутся перед очень сложным выбором в отношении своих территорий.

"Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть и какие партнеры могут продолжать их поставлять",
– сказала Сингх.

Кроме того, она прокомментировала выход сил обороны Украины из Авдеевки, подчеркнув, что это был стратегический выход, призванный сохранить артиллерию и боеприпасы. При этом Сингх отказалась говорить, какой украинский город ВСУ могут потерять после Авдеевки. Вместе с тем она добавила, что Силы обороны каждый день борются за каждый метр своих территорий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, Украине остро не хватает снарядов , без которых нельзя вести ни эффективные оборонительные, ни наступательные операции. Эксперт также счел, сколько снарядов нужно Украине, чтобы вести эффективную оборону своих территорий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Игоря Романенко, война с Россией может продолжаться еще два-три года. Все будет зависеть от помощи Запада, который помогает Украине ровно настолько, чтобы она не проиграла России. Вместе с тем, добавил эксперт, через несколько месяцев станет ясно, какую стратегию изберут партнеры нашей страны. Во всяком случае, добавил он, все это точно будет иметь последствия на то, что будет происходить на фронте.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/
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