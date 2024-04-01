В Воздушных силах сообщили, на что охотятся оккупанты во время ракетных ударов

Оккупанты после своих атак занимаются анализом, в том числе исследуют информацию о применении предварительных средств огневого поражения, заявил Евлаш. То есть, по его словам, россияне проводят анализ, а также разведку, кроме того, выявляют пути и маршруты, где они применяли свои ракеты или дроны, и где расположены наши ПВО, радиолокационные станции.

Илья Евлаш

Как сообщил Евлаш, на боевом дежурстве вдоль границ во время пусков Силы обороны фиксируют активность вражеской авиации, а именно: разведывательных самолетов россиян. Последние, по словам спикера Воздушных сил, имеют вооруженные и другие средства поражения, например, противорадиолокационные ракеты.

При этом Евлаш сообщил, что перерыв между ракетными ударами объясняется тем, что страна-агрессор занимается планированием новых ударов, а также накопление средств поражения. Как подчеркнул спикер Воздушных сил, правда в том, что оккупанты не могут проводить постоянно массированные удары по Украине.

"Поэтому вот именно сейчас мы видим такое временное затишье. Однако время от времени мы видим и единичные атаки. Как сегодня было три беспилотника типа "Шахед". Поэтому мы мониторим вместе с партнерами ситуацию 24/7"

, – добавил он.

Вместе с тем, как сообщила во время брифинга начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, несмотря на то, что сейчас в Черном море отсутствуют ракетоносители окупантов, риск для Украины все же остается.

"Общая готовность ракетоносителей у врага остается высокой"

, – подчеркнула Гуменюк.

В настоящее время, по ее информации, ракетоносители окупантов находятся в пунктах базирования и почти не применяются в выходах на боевое дежурство – за последнее время такие боевые единицы всего дважды фиксировались в Черном море. В частности, накануне массированных комбинированных ракетно-дроновых атак по Украине враг выводил на дежурство два подводных ракетоносителя. Гуменюк предположила, что вероятно это было сделано, чтобы рассредоточить внимание Противовоздушной обороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава ГУР Кирилл Буданов также рассказал о ракетных ударах оккупантов.