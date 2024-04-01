РФ пошла в крупнейший из танковых штурмов за всю войну: удалось ли устоять ВСУ

Российские войска под Авдеевкой осуществили одну из крупнейших танковых атак за всю историю войны, но украинские защитники не только ее успешно отбили, но и нанесли врагу сокрушительное поражение – россияне потеряли треть своих танков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".



Российский танк. Фото из открытых источников

Отмечается, что Россия атаковала с помощью 36 танков и 12 боевых машин БМП вдоль дороги от оккупированного Россией Тоненького до свободного села Уманское. Украинская 25-я бригада заметила колонну из 48 машин — и сильно ударила по ней. Как отметил OSINT-аналитик Kriegsforscher, уничтожено 12 танков и восемь БМП.

"Каким образом 25-я бригада уничтожила эту рекордно большую российскую танковую колонну, не совсем понятно из визуальных свидетельств последствий боя. Но об этом не трудно догадаться. Стандартная тактика обороны украинских войск заключается в том, чтобы с помощью беспилотников обнаружить российскую штурмовую группу и разбить ее точным артиллерийским обстрелом", — пишет издание.

При этом даже если россияне действительно получили хоть какие-то преимущества ценой этих 20 машин, то выигрыш был скромным. На следующий день после штурма Центр оборонных стратегий описал бои вокруг Тоненького как "позиционные", то есть ни одна сторона не продвинулась в значительной степени.

Как отмечают журналисты, такое масштабное нападение россиян подчеркивает две противоречивые тенденции. В частности, если еще за несколько недель до субботнего штурма российские полки и бригады в основном разворачивали пешеходную пехоту для наступления к западу от Авдеевки, то в последние дни все изменилось, и враг на этом направлении возобновил применение бронетехники.

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