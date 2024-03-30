logo

BTC/USD

70082.77

ETH/USD

3510.73

LTC/USD

104.38

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина пытается обхитрить россиян на фронте: The Telegraph раскрыл детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина пытается обхитрить россиян на фронте: The Telegraph раскрыл детали

По информации The Telegraph, Украина активно строит муляжи оружия, чтобы дать России ложные цели

сегодня, 11:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина активно строит муляжи оружия из подручных материалов, чтобы дать оккупантам на фронте ложные цели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".

Украина пытается обхитрить россиян на фронте: The Telegraph раскрыл детали

Муляжи на фронте. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в последнее время спрос на муляжи оружия на фронте резко возрос, поскольку украинские войска сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок. Украинские добровольцы строят модели ракетных установок и артиллерийских орудий из подручных материалов в натуральную величину, с целью обмануть Россию и заставить ее тратить боеприпасы на уничтожение ложных целей.

Отмечается, что только одна из групп за последний год построила более 200 макетов противотанковых управляемых ракетных установок "Стугна" и двух гаубичных артиллерийских орудий Д-20, которые были развернуты на фронте. На разработку первой имитационной ракетной установки ушло два месяца, а ее стоимость составила около 3000–4000 гривен. Но с тех пор производственный процесс был ускорен до нескольких дней, а цена снижена до 1000 гривен.

Также поступил заказ на разработку более сложных моделей, в том числе макет ракетного комплекса "Патриот". Его разработка обойдется примерно за 10 000 долларов. Также украинцы создают фальшивые системы "Старлинк", по которым также бьют россияне. Ложные терминалы размещают рядом с настоящими, чтобы сбить с толку российскую разведку. 

В то же время украинские защитники отмечают, что фальшивое оружие вряд ли станет решением проблемы задержек с западной помощью.

"Основная идея этих моделей — измотать противника и увидеть его позицию. Нам нужно настоящее оружие, потому что мы можем выиграть войну только с настоящим оружием", – отмечают бойцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — заморозка или эскалация: к чему близится война в Украине и что станет ключевым фактором. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/03/29/ukraine-decoy-weapons-surge-russia-steps-up-attacks/#:~:text=Over%20the%20past%20year%2C%20Mr,and%20Sumy%20to%20the%20north.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости