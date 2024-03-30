Украина пытается обхитрить россиян на фронте: The Telegraph раскрыл детали

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Кравцев Сергей
Украина активно строит муляжи оружия из подручных материалов, чтобы дать оккупантам на фронте ложные цели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".
Муляжи на фронте. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, в последнее время спрос на муляжи оружия на фронте резко возрос, поскольку украинские войска сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок. Украинские добровольцы строят модели ракетных установок и артиллерийских орудий из подручных материалов в натуральную величину, с целью обмануть Россию и заставить ее тратить боеприпасы на уничтожение ложных целей.
Отмечается, что только одна из групп за последний год построила более 200 макетов противотанковых управляемых ракетных установок "Стугна" и двух гаубичных артиллерийских орудий Д-20, которые были развернуты на фронте. На разработку первой имитационной ракетной установки ушло два месяца, а ее стоимость составила около 3000–4000 гривен. Но с тех пор производственный процесс был ускорен до нескольких дней, а цена снижена до 1000 гривен.
Также поступил заказ на разработку более сложных моделей, в том числе макет ракетного комплекса "Патриот". Его разработка обойдется примерно за 10 000 долларов. Также украинцы создают фальшивые системы "Старлинк", по которым также бьют россияне. Ложные терминалы размещают рядом с настоящими, чтобы сбить с толку российскую разведку.
В то же время украинские защитники отмечают, что фальшивое оружие вряд ли станет решением проблемы задержек с западной помощью.
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