Заморозка или эскалация: к чему близится война в Украине и что станет ключевым фактором

Ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt пророчат, что уже в этом году из-за недостатка поддержки со стороны партнеров, Украина может пойти на заморозку конфликта. А издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом, пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ), некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ожидать в обозримом будущем в контексте российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Решающим фактором завершения войны будет ход и результаты военных действий

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что в восприятии темы завершения российско-украинской войны и в Украине, а нередко и на Западе доминируют крайности, далекие от реальности.

"В прошлом году у нас доминировали крайне завышенные ожидания, что еще немного, Запад даст нам танки, и мы освободим все оккупированные территории, включая Крым. И тогда война сама собой закончится нашей победой. Это были очень наивные представления о завершении войны. Сейчас таких иллюзий в Украине стало гораздо меньше. Но вера в чудо остается. Представления о том, что война закончится уже в текущем году благодаря гипотетическому прибытию в Украину войск НАТО, это такая "победная маниловщина", лишенная реальных оснований. Те, кто озвучивает такие теории, пусть почитают послание президента Байдена к Конгрессу США, в котором он прямо сказал, что американские солдаты не будут воевать в Украине. Громогласные заявления президента Франции о возможном присутствии войск НАТО в Украине пока не встретили поддержки у большинства его коллег в Североатлантическом Альянсе", – подчеркивает эксперт.

Другая крайность, по словам Владимира Фесенко, заключается в представлениях о том, что еще немного и Россия победит в нынешней войне. В этом духе, акцентирует он, написана статья в Die Welt.

"Никакой аналитики в этой статьи нет. Текст в Die Welt либо заказной, либо крайне заангажированный. Он сильно преувеличивает существующие проблемы и экстраполирует их на ближайшую перспективу, а вот противоположные тенденции и факторы замалчиваются, либо игнорируются", – поясняет политолог.

Тема завершения войны через мирные переговоры также воспринимается через крайности, особенно у нас в стране, считает он.

Одна крайность – ожидание переговорного завершения войны уже сейчас.

"Неважно каким образом и на каких условиях. Главное, чтобы побыстрее эта война закончилась. Сторонники этой позиции видят намек на возможный мир в любой западной публикации на эту тему, в любом заявлении на тему мира Путина или кого-то из западных лидеров. В данном случае желаемое выдается за действительное", – констатирует эксперт.

Прямо противоположной крайностью он считает конспирологическое и параноидальное отношение к самой теме завершения войны через мирные переговоры.

"Любое политическое заявление, дискуссия или даже сугубо академическая статья на тему мирных переговоров воспринимается как "Зрада" (предательство), как тайный и преступный план по тайной сдаче Украины Путину. Вот эта точка зрения публично у нас представлена очень заметно", – отмечает Владимир Фесенко.

Отсюда, продолжает он, такое подозрительное отношение к Глобальному саммиту мира. Никаких непредсказуемых последствий от него не будет, уверен политолог.

"Этот саммит, – подчеркивает эксперт, – не про завершение войны и не про переговоры с Россией. К тому же, самой РФ там не будет. Этот саммит посвящен продвижению Формулы мира президента Зеленского и нашей позиции по условиям завершения войны. Для России наши условия завершения войны (Формула мира президента Зеленского) неприемлемы, как и для нас – российские условия мира. В этом смысле ситуация остается такой же тупиковой, как год назад".

Более того, вероятность мирных переговоров на данный момент даже уменьшилась, считает собеседник портала "Комментарии". Россия готовится к эскалации войны и готова на мир только на своих условиях, которые стали гораздо более жесткими и ультимативными, чем два года назад в Стамбуле. На Западе это хорошо знают, и понимают, что принудить Путина к реальным мирным переговорам можно лишь остановив его в Украине, поясняет Владимир Фесенко.

"Отсюда очень простой ответ на поставленный вопрос: никто и нигде (ни в Москве, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, Берлине или Париже, ни тем более в Die Welt) не знает, когда завершится война. На данный момент я не вижу никаких реальных предпосылок (ни военных, ни политических) для ее окончания в ближайшие полгода. Далее загадывать не буду. Большинство серьезных аналитиков считают, что российско-украинская война вряд ли завершится до окончания президентских выборов в США. Но и это не решающий фактор. Война может затянуться еще на несколько лет, а ее масштабы могут выйти за пределы Украины", – считает политолог.

По его мнению, решающим фактором завершения войны будет ход и результаты военных действий, ресурсное обеспечение воюющих сторон.

"Но на условия и саму возможность завершения войны также будет влиять развитие социально-политической и экономической ситуации в России, Украине, США и ЕС, и общая международная ситуация. От сочетания этих факторов будут зависеть и условия завершения войны, и то, когда она может завершиться", – заключает Владимир Фесенко.

Демократический мир не хочет, чтоб война была заморожена

Директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала рассуждает так:

"По моему мнению, нет серьезных фактов, аргументов, которые были бы основой для выводов – когда и как может завершиться эта война. Это всё больше напоминает или выдачу желаемого за действительное (целенаправленно), или просто – прогнозы ради хайпа. Подобные материалы являются подыгрыванием России, пропаганда которой также активно работает в данном направлении, пытаясь доказать Западу необходимость прекратить помощь Украине, "потому что та всё равно проиграет". Нельзя исключать, что подобные публикации – информационная спецоперация, которую запустила РФ. Она постарается в этом году сделать всё, чтоб завершить войну выгодным для себя миром".

По словам эксперта, если вспомнить начало широкомасштабного российского вторжения, нам отводили считанные дни или недели. Но мы сражаемся третий год.

"Учитывая вышесказанное, не вижу почвы для того, чтоб сейчас можно было спрогнозировать, когда и как закончится это противостояние. Подобные прогнозы напоминают гадание на кофейной гуще или безосновательные предсказания всякого рода псевдовещателей, – считает Виталий Бала. – Война – это процесс. От какого-то удачного или неудачного решения определенных лиц может многое измениться".

Политолог уверен, что демократический мир не хочет, чтоб война была заморожена, что позволит путинскому режиму получить передышку, накопить больше сил и напасть снова.

"Евросоюз в разы серьезнее включился в поддержку Украины (за исключением таких стран как Венгрия и Словакия, где премьерами являются популисты). А подавляющее большинство европейских стран настроены на то, чтоб не дать РФ ни победить, ни оставить за собой часть украинских территорий. Ведь они прекрасно понимают, что после этого вопрос новой агрессии России против кого-то из них – дело времени", – констатирует Виталий Бала.

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