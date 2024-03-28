Россия не остановится. На Западе рассказали, что срочно нужно сделать Украине

Существует обеспокоенность, что, начиная с начала лета 2024 года, российские вооруженные силы начнут новую значительную наступательную операцию против позиций Вооруженных Сил Украины. Эту информацию приводит западное издание The Economist.

Война в Украине

В статье отмечается, что из-за угрозы нового наступления Российской Федерации Украине необходимо немедленно мобилизовать больше личного состава в войска и усилить оборону на линии фронта.

По данным экспертов издания, задержка в американской военной помощи Украине может позволить российским агрессорам прорвать "неадекватные оборонительные линии" Украины.

Согласно информации The Economist, теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой 22 марта вероятнее всего упростит задачу мобилизации российской армии, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин может использовать его для того, чтобы выставить Россию как сильное государство, имеющее силы для того, чтобы противостоять "кровожадным врагам".

В материале также отмечается, что попытки провести масштабную мобилизацию в Украине застряли, поскольку в законопроект о мобилизации были поданы тысячи поправок. Президент Владимир Зеленский, по версии The Economist, не приложил достаточно усилий, чтобы решить проблему с мобилизацией, из-за опасений принимать непопулярные решения, а также из-за отсутствия средств в бюджете для этого.

Кроме того, The Economist отмечает, что Украина отстает в укреплении собственных оборонных позиций. Издание считает, что правительство страны все еще слишком надеется на новое контрнаступление и боится, что нынешняя линия фронта может стать новой границей, которая отрежет часть страны и лишит ее доступа к морю.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный раскритиковал слишком легкомысленную позицию властей по отношению к войне.