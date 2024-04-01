РФ хочет захватить следующие четыре города: враг подошел к ключевым позициям

Российские захватчики сумели занять район высот возле города Часовой Яр Донецкой области , из них можно вести зрительный и огневой контроль над прилегающей территорией, сообщил соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

"Времен Яр — это прежде всего высоты. Это очень большой зрительный и огневой контроль окрестных населенных пунктов, которые находятся вокруг города. А это также наши позиции и территории, на которые мы должны не пускать врага", — подчеркнул он, комментируя ситуацию Фокуса .

По словам эксперта, с высот открывается зрительный контроль над Константиновкой, еще – оперативное пространство для дальнейшего продвижения захватчика.

"Временные высоты — это стратегический город, который имеет вес за счет высот. Врага нельзя было не то, что пускать, а даже подпускать в город. У нас был шанс выстроить там мощную оборону, подготовиться, чтобы этого не произошло", — продолжил Погорелый. .

Эксперт отметил, что города Константиновка, Краматорск и Славянск — это глобальная цель для российских кафиров, ведь они хотят продвинуться к админгранице Донетчины.

В комментарии Radio NV Погорелый сказал, что вражеские силы продвинулись к востоку в населенный пункт Ивановское.

"То есть они зашли на высоту, которая находится севернее села, что ставит в неприятную ситуацию, как бойцов, которые находятся в деревне, так и логистику. Там сейчас продолжаются меры по сдерживанию врага, стабилизации ситуации, но она остается сложной", — отметил эксперт.

По его словам, россияне там активно теряют большое количество своих сил, в частности технику, пехоту.

"Соответственно, они прибегают к обстрелам, в частности Временного Яра, как авиационными бомбами, так и артиллерией, другими средствами огневого поражения, потому что у них работает типичная их тактика: не можешь взять, разрушай, уничтожай, уравнивай все с землей, чем они и занимаются" ", — подытожил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько РФ накопило "Калибров" для ударов по Украине.