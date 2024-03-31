В США назвали новый план России на войну в Украине

Россию не устраивают нынешние военные действия на украинской территории. По сообщениям американского аналитического центра ISW, Кремль планирует усилить обстрел, в частности гидроэлектростанций и дамб, чтобы воспрепятствовать становлению украинского оборонного комплекса. Отчет Института изучения войны показывает, что это новый план войны России.



Массированный запуск ракет. фото из открытых источников

Институт изучения войны проанализировал новый этап массированных российских ракетных ударов по Украине. ISW указывают, что в ночь на 22 марта произошел самый масштабный комбинированный ракетный и беспилотный обстрел Украины. В результате этих атак были уничтожены все энергоблоки и оборудование на Змиевской теплоэлектростанции в Харьковской области. Также россияне обстреляли ТЭЦ и ГЭС в Днепропетровской и нанесли удары по энергетическим объектам в центральной и западной частях Украины.

По мнению экспертов ISW, это "новый план" атак на украинские ГЭС и плотины, которые не проводились до сих пор. Ранее российские войска систематически не атаковали гидроэлектростанции и дамбы.

"Российские удары по украинским энергетическим объектам могут быть направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала", – говорится в отчете ISW.

Аналитики объясняют, что Россия таким образом пытается использовать ограничение противовоздушной обороны, которое произошло из-за нехватки помощи от западных партнеров, чтобы разрушать энергетические объекты. В Кремле считают, что ударами по ТЭЦ и ГЭС они могут ограничить способность производить военное оборудование Украины в долгосрочной перспективе из-за постоянных перебоев в энергетике.

Вероятно, США и некоторые европейские страны неохотно предоставляют оборудование Украине, потому что опасаются эскалации или мести от РФ, указывает ISW. Однако добавляет, что подобные решения Запада не останавливали Россию от дальнейшей усиления на войну.

"Россия последовательно демонстрировала свою волю к эскалации неспровоцированной агрессии, и обеспокоенность по поводу российской эскалации или возмездия в ответ на дальнейшие поставки западного оружия в Украину не должны диктовать решение — в Соединенных Штатах или других западных странах — по этой помощи", — заключают аналитики ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 31 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал главные цели ракетных атак России.