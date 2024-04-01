Действительно ли пора начинать эвакуацию из Харькова: Терехов сделал заявление

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы Харькова пока ни власти, ни военные не видят необходимости эвакуации из города. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью LIGA.net сделал мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове часто слышны взрывы. Фото из открытых источников

Градоначальник рассказал, что эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе − 1,3 млн жителей.

"Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", – рассказал Игорь Терехов.

Он добавил, что Россия сейчас использует против Харькова новое оружие − снаряды большего радиуса действия, но сами оккупанты ближе к городу не подошли.

Преимущественно россияне бьют по Харькову из Белгорода и области. Чаще всего используют С-300. По словам Терехова, эти снаряды долетают до Харькова за 40 секунд. Также оккупанты применяют "Шахеды".

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000. Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", – поделился Игорь Терехов.

В то же время мэр Харькова отметил, что несмотря на это "никто не опускает руки". В городе круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Харьковчане переживали и более сложные времена, поэтому переживут и эти, подчеркнул мэр Харькова.

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