Россия продолжает удары по энергетике Украины: о чем это говорит и к чему готовиться

В ночь на 31 марта Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Президент Владимир Зеленский акцентирует, что основной целью агрессора продолжают быть энергетические объекты нашей страны. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Кремль планирует усилить обстрел, в частности гидроэлектростанций и дамб, чтобы воспрепятствовать становлению украинского оборонного комплекса. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящий энерго-террор, а также рассказали, чего ожидать далее – и как эффективнее отражать подобные удары.

Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

У Кремля есть идея фикс

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин уверен, что ракетно-дроновые удары по объектам энергосистемы Украины будут продолжаться.

"Это уже стало идеей фикс для Кремля. Разрушение энергосистемы используется как средство принуждения Украины к переговорам о замораживании военных действий – через усиление недовольства населения в результате таких разрушений. Украине требуется усиление средств ППО и ПРО. Но кроме этого нужно кардинально менять подходы к восстановлению генерации, особенно тепловой. Нужна новая децентрализация для городов", – поясняет эксперт.

По его словам, теплоснабжение требует срочной модернизации иначе выход сведется к буржуйкам из окон многоэтажек и постоянно перегруженным электрическим сетям. Со всеми вытекающими последствиями.

нужно стимулирование всех добывающих структур для избыточного запаса газа внутри страны. Нужно обеспечить наличие угля для сохранившихся угольных блоков станций! По сути, начавшиеся с 22 марта целенаправленные удары по энергосистеме Украины являются показателем того, что Кремль не ставит задачу оккупации нашей страны. Налицо желание уничтожить экономику, а значит отбросить Украину в доиндустриальную эпоху", – считает Игорь Черкашин. "Нам нужны все возможные варианты децентрализации, модульные котельные, концентрационные машины и турбины. Следует прекратить разговоры про экспорт газа

Противопоставить этому, по его мнению, можно только зеркальное противодействие на экономику и военно-промышленный потенциал РФ, усиление наших ПВО и ПРО, а также новое распределенное обустройство энергетики и экономики в Украине.

Восстановить быстро генерацию не получится

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассуждает так:

если РФ продолжит энерго-террор, практически равны зимним. Поэтому после недавней потери значительной части балансирующей генерации ТЭС и ГЭС покрыть пики будет сложно даже с максимальным импортом". "Летние пики потребления электроэнергии, когда у нас, по словам директора Центра энергетических исследований Александра Харченко, могут возникнуть проблемы

К сожалению, констатирует эксперт, восстановить быстро генерацию не получится, так как подобное оборудование обычно изготовляется под конкретный заказ.

"Кроме этого, стоит подумать – стоит ли инвестировать деньги в восстановление старых ТЭС? Может, целесообразно начать строить распределенную газовую генерацию и расширять возможности для импорта? К сожалению, последние два года Министерство энергетики потратило не на строительство крайне необходимых балансирующих газовых электростанций, а на крайне нереальные проекты новых атомных станций. Хотя за два года можно было уже построить 2-3 ГВт газовой генерации", – отмечает Сергей Макогон.

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