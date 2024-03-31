Россия продолжает удары по энергетике Украины: о чем это говорит и к чему готовиться

В ночь на 31 марта Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Президент Владимир Зеленский акцентирует, что основной целью агрессора продолжают быть энергетические объекты нашей страны. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Кремль планирует усилить обстрел, в частности гидроэлектростанций и дамб, чтобы воспрепятствовать становлению украинского оборонного комплекса. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящий энерго-террор, а также рассказали, чего ожидать далее – и как эффективнее отражать подобные удары.
Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
У Кремля есть идея фикс
Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин уверен, что ракетно-дроновые удары по объектам энергосистемы Украины будут продолжаться.
"Это уже стало идеей фикс для Кремля. Разрушение энергосистемы используется как средство принуждения Украины к переговорам о замораживании военных действий – через усиление недовольства населения в результате таких разрушений. Украине требуется усиление средств ППО и ПРО. Но кроме этого нужно кардинально менять подходы к восстановлению генерации, особенно тепловой. Нужна новая децентрализация для городов", – поясняет эксперт.
По его словам, теплоснабжение требует срочной модернизации иначе выход сведется к буржуйкам из окон многоэтажек и постоянно перегруженным электрическим сетям. Со всеми вытекающими последствиями.
"Нам нужны все возможные варианты децентрализации, модульные котельные, концентрационные машины и турбины. Следует прекратить разговоры про экспорт газа
, нужно стимулирование всех добывающих структур для избыточного запаса газа внутри страны. Нужно обеспечить наличие угля для сохранившихся угольных блоков станций! По сути, начавшиеся с 22 марта целенаправленные удары по энергосистеме Украины, являются показателем того, что Кремль не ставит задачу оккупации нашей страны. Налицо желание уничтожить экономику, а значит отбросить Украину в доиндустриальную эпоху", – считает Игорь Черкашин.
Противопоставить этому, по его мнению, можно только зеркальное противодействие на экономику и военно-промышленный потенциал РФ, усиление наших ПВО и ПРО, а также новое распределенное обустройство энергетики и экономики в Украине.
Восстановить быстро генерацию не получится
Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассуждает так:
"Летние пики потребления электроэнергии, когда у нас, по словам директора Центра энергетических исследований Александра Харченко, могут возникнуть проблемы
, если РФ продолжит энерго-террор, практически равны зимним. Поэтому после недавней потери значительной части балансирующей генерации ТЭС и ГЭС покрыть пики будет сложно даже с максимальным импортом".
К сожалению, констатирует эксперт, восстановить быстро генерацию не получится, так как подобное оборудование обычно изготовляется под конкретный заказ.
"Кроме этого, стоит подумать – стоит ли инвестировать деньги в восстановление старых ТЭС? Может, целесообразно начать строить распределенную газовую генерацию и расширять возможности для импорта? К сожалению, последние два года Министерство энергетики потратило не на строительство крайне необходимых балансирующих газовых электростанций, а на крайне нереальные проекты новых атомных станций. Хотя за два года можно было уже построить 2-3 ГВт газовой генерации", – отмечает Сергей Макогон.
Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли угроза нового блэкаута: какие шаги важно предпринять Украине.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.