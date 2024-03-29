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Предупреждение эксперта: Украина должна быть готова к летним перебоям со светом

Директор Центра энергетических исследований Александр Харченко предупреждает об ограничениях потребления электроэнергии

сегодня, 16:25
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украинцы могут столкнуться с серьезными испытаниями в летнее время. Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, сообщил, что этим летом возможны ограничения в потреблении электроэнергии.

Предупреждение эксперта: Украина должна быть готова к летним перебоям со светом

Украинцы должны быть готовы к отключению электроэнергии этим летом

“К сожалению, у нас и сейчас есть отключение, и я предполагаю, что нам нужно готовиться. Украинцам нужно восстановить знания, восстановить информацию, где павербанки, что с зарядом и быть готовыми к тому, что отключения, определенные ограничения будут”, – подчеркнул он.

Вероятно, отключения могут происходить во второй половине июля и в августе, на которые приходится летний пик потребления электроэнергии. Харченко отметил, что граждане должны готовиться к возможным перебоям в электроснабжении.

"Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления, потому что в это время традиционно потребление достаточно низкое. И одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность – много воды, все достаточно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля – в августе. И даже при максимальном импорте очень трудно предсказать, насколько большой дефицит сохранится в энергосистеме", – пояснил Александр Харченко.

Ночью 29 марта российские захватчики во время массированной комбинированной атаки ударили еще раз по энергетическим объектам Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Отметим, вторую неделю Россия наносит массированные ракетные, дроновые и бомбовые удары по Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что целью российских атак 22 марта был тотальный блекаут. После этого в ход пошли такие новинки как "Циркон" (по Киеву), а Харьков впервые попал под удар КАБ – авиабомбы управляемого большого калибра. Издание "Комментарии" продолжает анализировать с экспертами особенности воздушной войны, которую активизировала страна-агрессор.



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Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/ukrayintsyam-varto-gotuvatisya-do-litnih-vidklyuchen-svitla-oleksandr-harchenko/
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