Почему россияне усиливают ракетный террор: как действовать Украине

Вторую неделю Россия наносит массированные ракетные, дроновые и бомбовые удары по Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что целью российских атак 22 марта был тотальный блэкаут. После этого в ход пошли такие новинки как "Циркон" (по Киеву), а Харьков впервые попал под удар КАБ – управляемой авиабомбы большого калибра. Издание "Комментарии" продолжает анализировать с экспертами особенности воздушной войны, которую активизировала страна-агрессор.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Россияне продолжат вести "ракетный блиц"

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает следующим образом:

"Война – это искусство возможного. То, что Россия усилила ракетные обстрелы Украины, означает только одно — сейчас они на это способны. Хотя их заводы и производят ракеты в три смены, достичь запасов, которые позволили бы вести воздушную войну такого же масштаба, как это было осенью-зимой 2022 года, ресурсов у них, очевидно, нет. Но сделать несколько мощных ударов возможность есть".

То же, акцентирует эксперт, касается и "Цирконов".

"Это одна из новейших их ракет, реальной фотографии которой мы еще даже не видели. Она была принята на вооружение России менее двух лет назад. "Циркон" в своем первоначальном варианте – это противокорабельная ракета, к тому же еще и морского базирования. Носителей для нее в Черном море нет. Тот факт, что столицу уже два раза пытались атаковать именно ими, свидетельствует, что, вероятно, россияне успели подкопить запасы этих ракет и разработать для них наземные пусковые установки. Большого количества "Цирконов" в России быть не может, как и пусковых к ним. А вот проводить точечные удары они, по идее, уже способны", – поясняет Сергей Магера.

Он напоминает, что причиной активизации ракетных обстрелов Украины сама же Россия назвала удары по их НПЗ беспилотниками, а также действия российских повстанцев на территории РФ.

"Хотя это больше похоже не на причину, а на повод, – отмечает нардеп. – Россияне вели, ведут и будут продолжать вести "ракетный блиц" против Украины просто потому, что они на это способны. Используя ракеты, они пытаются уничтожить или повредить наши военные, промышленные, энергетические объекты, терроризируют гражданское население. По их людоедскому мнению, это позволит достичь им преимущества в войне".

Украине нужно усиливать ПВО, проводить децентрализацию (по возможности) наших промышленных и энергетических мощностей, а также позаботиться о необходимом количестве укрытий и их доступности, уверен Сергей Магера. К сожалению, заключает он, ракетные обстрелы в разной степени интенсификации – это, похоже, то, что будет с нами до конца этой войны.

Кремль пытается сохранить лицо перед Западом

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш считает, это мы видим демонстрацию возможностей – как реакцию на эскалацию в невыгодный для России момент.

Такова логика действий россиян, – отмечает Сергей Гармаш. – Судя по тому, что они применяют "Цирконы", которые явно не соответствуют заявленным РФ сверхзвуковым характеристикам (то есть, им не выгодно сейчас их показывать), – Кремль в какой-то степени вынужден активизировать удары именно сейчас, чтоб сохранить лицо перед Западом, и показать своему населению, что оно отомщено. Это не означает, что мы провоцируем их, ведь и без этого они били по энергетике, обстреливали нашу столицу и т.д. Это значит, что в воздушной войне, мы навязали им свою инициативу". "Вы уничтожаете наши НПЗ – мы нанесем еще больший ущерб вашей энергетике. Вы обстреливаете Белгород – мы обстреляем Киев и Харьков. Вы намерены предоставить аэродромы украинским F-16, мы покажем вам, что наши ракеты долетят и до вас

Иными словами, уточняет эксперт, эскалация была предпринята нами в момент, когда она не выгодна противнику. И тому пришлось как-то отвечать.

"Зима закончилась, поэтому удары по энергетике не так эффективны, как они могли бы быть. "Цирконы" не готовы, а других ракет, видимо, недостаточно. Ракеты, наверное, больше нужны на фронте, где РФ пытается наступать. Но им приходится действовать не по их плану, а по-нашему. Приходится распыляться. Корректировать свои намерения, — часто эмоционально. Например, разговоры о "санитарной зоне" и захвате Харькова могут иметь вполне реальную основу, но никто не будет отрицать, что эти решения озвучиваются и обдумываются Кремлем под воздействием наших действий, то есть, Путин действует эмоционально. И это хорошо, поскольку если противник действует реактивно, а не инициативно, то больше шансов, что он допустит ошибку", – подчеркивает Сергей Гармаш.

Ну и, в конце концов, все эти действия привели к активизации Запада в помощи нам и собственной подготовке к войне с РФ. Так что, нет худа без добра, отмечает эксперт.

Он констатирует:

"Мы не спровоцировали усиление воздушной войны. Россияне всё равно били бы и по энергетике, и по мегаполисам – это их план войны. Но сейчас они делают это менее эффективно, чем если бы они эскалировали в момент нужный для них, когда они были бы лучше подготовлены к этому, а для нас такие удары были бы более болезненны, например, — зимой".

Украине следует начать производство собственного оружия промышленным способом

По мнению кандидата наук по госуправлению Юрия Гаврилечко, в первую очередь увеличение активности России в нанесении ударов по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов свидетельствует о постепенной адаптации российской экономики к санкциям, переводе ее на военные рельсы и налаживании закупок микропроцессоров и радиоэлектронных компонентов за рубежом. Поскольку оснащать ими ракеты и дроны силами собственного производства РФ не способна.

"Кроме того, – продолжает эксперт, – можно уверенно говорить о запуске страной-агрессором в штатном режиме новых заводов по производству ударных дронов – как собственной разработки, так и аналогов иранских "шахедов". Что, в свою очередь, свидетельствует об усилении сотрудничества России и Ирана в военной сфере".

Поэтому Украина, по мнению Юрия Гаврилечко, должна как можно быстрее перевести свою экономику в соответствие с реалиями текущего времени, как это предусмотрено ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, уточняет он, согласно п.4 ст.3 суть мобилизации заключается в переводе национальной экономики, органов государственной власти, других госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также административно-территориальных единиц Украины на работу в условиях особого периода.

"Кроме того, следует, наконец, начать производство собственного оружия промышленным способом, – уверен эксперт. – В частности, договорившись о создании соответствующих (возможно совместных) предприятий на территории стран-партнеров".

Читайте также на портале "Комментарии" — какая цель новых воздушных ударов РФ по Украине: сколько они будут продолжаться.



