Гиперзвуковое оружие. В Воздушных силах рассказали, смогут ли сбить российские «цирконы»

Как сообщил Илья Евлаш, российские "цирконы", действительно, очень быстрые. По его словам, гиперзвуковое оружие имеет возможность развивать скорость более 5 махов. При этом 1 мах составляет около 1,2 тысячи километров в час.

Ракета "Циркон"

"Это очень-очень быстрое оружие. Если мы говорим о "Цирконах, то это примерно 8-9 махов. Это невероятно быстро",

– сказал Евлаш.

Впрочем, добавил спикер Воздушных сил, когда "цирконы" заходят на ударную траекторию, их скорость снижается и уже становится дозвуковой, составляя примерно 4,5 маха.

Евлаш рассказал, что Воздушные силы начинают работу по уничтожению "Циркоана", когда ее скорость начинает составлять 4,5 маха. Для этого используются противобаллистические комплексы SAMP/T или Patriot.

Кстати, о том, что Украина может противодействовать российским "цирконам", заявил в эфире 24 канала и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, у ракеты очень высокая скорость, которая составляет до 10 тыс. км/ч. Поэтому, добавил он, время подлета "Циркона" в Киев может составлять максимум 7 мин.

Вместе с тем, подчеркнул Свитан, и Patriot, и SAMP/T достают и уничтожают баллистику. Правда, по его словам, все-таки актуальным вопросом является количество этих систем. Эксперт считает, что Украине нужно минимум полсотни комплексов типа Patriot, чтобы закрыть территорию от вражеских обстрелов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель лаборатории военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий заявил , что российская ракета "Циркон" не выполняет боевую задачу. Кроме того, по словам эксперта, Украина способна сбивать такие ракеты.







