В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны

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Slava Kot
Во время массированной ракетной атаки по Украине одна из российских ракет пересекла границу и вошла в воздушное пространство Польши. Министерство обороны Польши сообщило, что могли сбить ракету, но не стали этого делать. Теперь стало известно, почему Польша не сбила российскую ракету.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников
24 марта Россия запустила по Украине около 30 ракет, большинство из которых улетали на запад страны. Из-за возможной опасности Польша подняла истребители в воздух и зафиксировала ракету, вошедшую в польское воздушное пространство. Подробно об инциденте с ракетой рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на специальной пресс-конференции.
Далее министр обороны Польши объяснил, почему, несмотря на то, что ракета находилась в польском воздушном пространстве, она не была сбита.
По его словам, для защиты Польши будут применены более радикальные меры в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Польши, в котором подтвердили, что российская ракета залетела на ее территорию.
Также "Комментарии" писали, что Воздушные силы ВСУ известили о количестве российских ракет и дронов, которых удалось сбить средствами ПВО.
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