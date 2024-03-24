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В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны

Российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. Это обнаружили польские военные, однако не стали ее сбивать.

сегодня, 12:45
Автор:
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Slava Kot
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Во время массированной ракетной атаки по Украине одна из российских ракет пересекла границу и вошла в воздушное пространство Польши. Министерство обороны Польши сообщило, что могли сбить ракету, но не стали этого делать. Теперь стало известно, почему Польша не сбила российскую ракету.

В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

24 марта Россия запустила по Украине около 30 ракет, большинство из которых улетали на запад страны. Из-за возможной опасности Польша подняла истребители в воздух и зафиксировала ракету, вошедшую в польское воздушное пространство. Подробно об инциденте с ракетой рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на специальной пресс-конференции.

"Из-за угрозы в Украине в Польше заработали все системы обороны, мониторинг включал несколько ракет, направлявшихся в сторону Львовской области. Российская ракета вошла в наше воздушное пространство и пробыла в нашей стране 39 секунд. За объектом велось постоянное наблюдение. Сделаны все шаги для информирования самых важных людей в государстве", — заявил Косиняк-Камыш.

Далее министр обороны Польши объяснил, почему, несмотря на то, что ракета находилась в польском воздушном пространстве, она не была сбита.

"Мы постоянно на связи с оперативным командиром, который каждый раз анализирует ситуацию. Он также принял правильное решение в этом вопросе. Если бы был какой-то признак того, что этот объект следует к цели на территории Польши, он был бы сбит", — объяснил Косиняк-Камыш.

По его словам, для защиты Польши будут применены более радикальные меры в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Польши, в котором подтвердили, что российская ракета залетела на ее территорию.

Также "Комментарии" писали, что Воздушные силы ВСУ известили о количестве российских ракет и дронов, которых удалось сбить средствами ПВО.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/rosyjska-rakieta-nad-polska-to-bylo-jedno-z-najwiekszych-zagrozen/gyvl43g
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