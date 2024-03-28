Министр энергетики Украины Галущенко заявляет, что целью российских атак был тотальный блекаут

В ночь на 22 марта Украина испытала самую масштабную за последнее время атаку. Российские оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру страны. Министр энергетики Украины, Герман Галущенко, сообщил, что враг имел целью спровоцировать тотальный блекаут по всей стране.

Враг пытался устроить в Украине новый блекаут

Агрессор использовал более 150 средств поражения, тем самым совершив наиболее масштабную атаку на энергетическую систему Украины с начала полномасштабного вторжения. Атакованы объекты тепловой и гидрогенерации по всей стране, а также магистральные подстанции.

Более того, атакованы магистральные подстанции по всей стране. Непосредственное влияние испытали 12 областей. Это самая масштабная атака вообще по энергетике с начала большой агрессии. Более 150 средств поражения одновременно. В 2022-2023 насчитывали около ста средств впечатления одновременно", — сообщил он на брифинге в Харькове, отметили в "Укринформе".

Как сообщил министр, больше всего пострадала Харьковская область. Разрушения на объектах генерации и передачи электроэнергии измеряются миллиардами гривен. Уже начаты работы по разбору завалов и оценке повреждений, чтобы определить, какое оборудование можно отремонтировать, а что придется заменить.

"Целью этой атаки было как раз не просто попасть в какую-нибудь ТЭЦ или подстанции. Целью был тотальный блекаут государства. То, что мы жили без ограничений всю зиму, со светом и теплом — это не потому, что атаки не происходили. Они происходили, но имели более региональный характер", — подчеркнул глава Минэнерго.

Галущенко также подчеркнул, что, несмотря на попытки агрессора вызвать тотальный блекаут, Украина продолжает жить без значительных ограничений, обеспечивая своих граждан светом и теплом на протяжении всей зимы.

Напомним, что в последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Начала появляться информация, что оккупанты начали применять гиперзвуковые ракеты "Циркон". Сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине?