Такого еще не было. Россияне ударили по жилому кварталу Харькова авиабомбой

Россияне нанесли удар по жилому микрорайону Харькова, "прилетело" в многоквартирные дома, сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов. По его словам, в результате удара среди мирных граждан есть погибшие и раненые.

Удар по Харькову

При этом глава ОВА Олега Синегубова сообщил, что впервые страна-террорист нанесла по городу удар управляемым боеприпасом большого калибра.

Известно, что КАБ "прилетел" на детскую площадку, которая находится между двумя многоквартирными домами. По предварительной информации, ранения получили по меньшей мере 19 человек, среди них четыре ребенка. Известно об одном погибшем.

О том, что среди пострадавших есть дети, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, ранения получили девочка 2022 года рождения и мальчик 2023 года.

"Русский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блекаут, постоянные удары ракет и "шахедов". Теперь – авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре",

– отметил Зеленский.

При этом он отметил, что Украине срочно следует укрепить противовоздушную оборону, а также получить самолеты F-16. Зеленский заявил, что в мире достаточно ЗРК "Патриот" и непонятно, почему они до сих пор не защищают небо над мирным Харьковом и другими городами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военных оккупанты не могут захватить Харьков, поэтому от бессилия уничтожают его ракетами. При этом военные добавили, что у захватчиков нет ни сил, ни средств для того, чтобы захватить этот город, даже если российскому диктатору Владимиру Путину этого очень хочется.