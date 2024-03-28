logo

BTC/USD

70753.85

ETH/USD

3589.34

LTC/USD

95.87

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Какая цель новых воздушных ударов РФ по Украине: сколько они будут продолжаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая цель новых воздушных ударов РФ по Украине: сколько они будут продолжаться

Последняя неделя показала, что РФ поменяла фокус в своих воздушных атаках на Украину

сегодня, 11:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:








Россия в последние недели резко взвинтила воздушный террор Украины. Речь не только о ряде массированных ракетных и дроновых атакно и об использовании новейших гиперзвуковых ракет "Циркон"за пусковыми установками которых начали охоту Военно-морские силы ВСУО чем говорит воздушная война последнего времени? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Какая цель новых воздушных ударов РФ по Украине: сколько они будут продолжаться

Ракетный удар. Фото из открытых источников

РФ ведет акцентированную атаку на наши генерирующие системы

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что Россия с начала полномасштабного вторжения атакует нас ракетами разных типов. Согласно последним данным Генштаба ВСУ, только крылатых мы сбили более двух тысяч. А ведь были те, что, к сожалению, долетели…

"Так что ничего особо тут не изменилось, разве что цели. Атака ракетами – инструмент современной войны. Так на том же Ближнем Востоке воюет Израиль со своими противниками, так атакуют танкеры йеменские хусситы, а по ним бьют США и прочие союзники. Сейчас РФ ведет акцентированную атаку на наши генерирующие системыПодобное было ранее, но не с таким акцентом. Последняя неделя показала, что РФ поменяла фокус. Четко идут удары с намерением уничтожить украинскую генерирующую систему", – отмечает эксперт.

Это, напоминает он, и атака на ДнепроГЭСкоторый неизвестно, когда восстановят. И уничтожение генерации в ХарьковеИ подобные действия в Одессе и регионе.

"Похоже, россияне хотят таким образом максимально ослабить нашу промышленность в целом и ВПК, набравший в последнее время обороты, в частности. А, если не будет генерации, предприятия, понятно не смогут работать. Соответственно, не будет новых снарядов, беспилотников и так далее", – поясняет Виктор Таран.

Отметил он и вторую тенденцию – ставка на уничтожение в целом нашей приграничной инфраструктуры.

"На российских пропагандистских каналах открыто заявляют, что тот же Харьков следует стереть с лица землиПо Сумам участились прилеты. То есть, агрессор пытается создать демилитаризованную зону вдоль своей границы с Украиной, хотя бы на 50-60 км, устроив фактически геноцид на тех территориях. Россия просто засыпает их ракетами и КАБами. К сожалению, противопоставить тем же КАБам, которые уже летят и на Харьковмы сейчас ничего не можем. Своеобразным выходом из ситуации стала бы израильская система "Железный купол", который сбивает практически всё, что летит. Но пока, к сожалению, переговоры о его получении не увенчались успехом", – констатирует Виктор Таран.

Война с наземной составляющей перешла и на воздушный театр военных действий

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает, что в исполнении РФ происходит классическая воздушная война. Она направлена как на уничтожение систем ПВО, аэродромного оборудования, баз, складов, так и на удары по энергетике.

"Думаю, это может продолжаться и во втором квартале, причем, по нарастающей, – предупреждает эксперт. – Наши ВМС уже заявили, что начали охоту за пусковыми установками. Так что это в определенной мере контр-ракетная борьба с нашей стороны. Война с наземной составляющей перешла и на воздушный театр военных действий. Скорее всего, такие атаки будут продолжаться до момента, пока РФ окончательно не сформирует стратегические резервы. А их страна-агрессор намерена создать к концу первого полугодия".

Олег Стариков предполагает, что, если в российско-украинской войне к тому времени (примерно первая половина лета) не удастся найти политико-дипломатического решения, то данный стратегический резерв будет пущен в ход.

"Соответственно, – поясняет он, – увидим усиление позиционной войны, с попытками продавливания россиянами линии нашей обороны на определенных тактических направлениях. Что может привести к определенным проблемам Сил обороны Украины. Нам придется перебрасывать на те или иные оперативные или стратегические резервы для сдерживания противника".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минэнерго объяснили, почему РФ именно сейчас начала массированно бить по энергетике.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости