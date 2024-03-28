Какая цель новых воздушных ударов РФ по Украине: сколько они будут продолжаться



















Россия в последние недели резко взвинтила воздушный террор Украины. Речь не только о ряде массированных ракетных и дроновых атак, но и об использовании новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". за пусковыми установками которых начали охоту Военно-морские силы ВСУ. О чем говорит воздушная война последнего времени? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

РФ ведет акцентированную атаку на наши генерирующие системы

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что Россия с начала полномасштабного вторжения атакует нас ракетами разных типов. Согласно последним данным Генштаба ВСУ, только крылатых мы сбили более двух тысяч. А ведь были те, что, к сожалению, долетели…

Подобное было ранее, но не с таким акцентом. Последняя неделя показала, что РФ поменяла фокус. Четко идут удары с намерением уничтожить украинскую генерирующую систему", – отмечает эксперт. "Так что ничего особо тут не изменилось, разве что цели. Атака ракетами – инструмент современной войны. Так на том же Ближнем Востоке воюет Израиль со своими противниками, так атакуют танкеры йеменские хусситы, а по ним бьют США и прочие союзники. Сейчас РФ ведет акцентированную атаку на наши генерирующие системы

Это, напоминает он, и атака на ДнепроГЭС, который неизвестно, когда восстановят. И уничтожение генерации в Харькове. И подобные действия в Одессе и регионе.

"Похоже, россияне хотят таким образом максимально ослабить нашу промышленность в целом и ВПК, набравший в последнее время обороты, в частности. А, если не будет генерации, предприятия, понятно не смогут работать. Соответственно, не будет новых снарядов, беспилотников и так далее", – поясняет Виктор Таран.

Отметил он и вторую тенденцию – ставка на уничтожение в целом нашей приграничной инфраструктуры.

По Сумам участились прилеты. То есть, агрессор пытается создать демилитаризованную зону вдоль своей границы с Украиной, хотя бы на 50-60 км, устроив фактически геноцид на тех территориях. Россия просто засыпает их ракетами и КАБами. К сожалению, противопоставить тем же КАБам, которые уже летят и на Харьков мы сейчас ничего не можем. Своеобразным выходом из ситуации стала бы израильская система "Железный купол", который сбивает практически всё, что летит. Но пока, к сожалению, переговоры о его получении не увенчались успехом", – констатирует Виктор Таран. "На российских пропагандистских каналах открыто заявляют, что тот же Харьков следует стереть с лица земли

Война с наземной составляющей перешла и на воздушный театр военных действий

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает, что в исполнении РФ происходит классическая воздушная война. Она направлена как на уничтожение систем ПВО, аэродромного оборудования, баз, складов, так и на удары по энергетике.

Скорее всего, такие атаки будут продолжаться до момента, пока РФ окончательно не сформирует стратегические резервы. А их страна-агрессор намерена создать к концу первого полугодия ". "Думаю, это может продолжаться и во втором квартале, причем, по нарастающей, – предупреждает эксперт. – Наши ВМС уже заявили, что начали охоту за пусковыми установками. Так что это в определенной мере контр-ракетная борьба с нашей стороны. Война с наземной составляющей перешла и на воздушный театр военных действий.

Олег Стариков предполагает, что, если в российско-украинской войне к тому времени (примерно первая половина лета) не удастся найти политико-дипломатического решения, то данный стратегический резерв будет пущен в ход.

"Соответственно, – поясняет он, – увидим усиление позиционной войны, с попытками продавливания россиянами линии нашей обороны на определенных тактических направлениях. Что может привести к определенным проблемам Сил обороны Украины. Нам придется перебрасывать на те или иные оперативные или стратегические резервы для сдерживания противника".

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