В Минэнерго объяснили, почему РФ именно сейчас начала массированно бить по энергетике

Российские захватнические войска изменили тактику ракетных обстрелов и начали атаковать не только отдельные регионы украинской промышленности, а всю энергетическую систему, чтобы нанести серьезнейший удар по экономике Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет УНИАН.

Герман Галущенко. Фото: из открытых источников

Министр отметил, во время зимы 2022-2023 годов россияне атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы заморозить страну и сделать полный блэкаут.

"Я абсолютно уверен, что одной из причин (Ред. – ракетных обстрелов по украинским энергообъектам) является то, что мы начали экспортировать электроэнергию в Европейский Союз. Я считаю, что это геополитический вопрос. Потому что это также позволяет странам ЕС спасаться от России", — отметил министр.

Галущенко также пояснил, что россияне изменили тактику и начали атаковать украинские энергообъекты именно сейчас с целью негативного экономического влияния на отрасль в Украине.

По его словам, ранее они атаковали отдельные регионы украинской промышленности и энергообъекты вокруг этих регионов, чтобы остановить производство и экономику этого региона. Теперь они выбирают такой подход, чтобы атаковать всю страну, атаковать всю энергетическую систему, чтобы повлиять на промышленность и на нашу экономику.

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