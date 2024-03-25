logo

BTC/USD

69727.62

ETH/USD

3574.00

LTC/USD

91.07

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минэнерго объяснили, почему РФ именно сейчас начала массированно бить по энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минэнерго объяснили, почему РФ именно сейчас начала массированно бить по энергетике

Герман Галущенко считает, что Россию злит экспорт украинской электроэнергии в Европейский Союз

сегодня, 16:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские захватнические войска изменили тактику ракетных обстрелов и начали атаковать не только отдельные регионы украинской промышленности, а всю энергетическую систему, чтобы нанести серьезнейший удар по экономике Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет УНИАН.

В Минэнерго объяснили, почему РФ именно сейчас начала массированно бить по энергетике

Герман Галущенко. Фото: из открытых источников

Министр отметил, во время зимы 2022-2023 годов россияне атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы заморозить страну и сделать полный блэкаут.

"Я абсолютно уверен, что одной из причин (Ред. – ракетных обстрелов по украинским энергообъектам) является то, что мы начали экспортировать электроэнергию в Европейский Союз. Я считаю, что это геополитический вопрос. Потому что это также позволяет странам ЕС спасаться от России", — отметил министр.

Галущенко также пояснил, что россияне изменили тактику и начали атаковать украинские энергообъекты именно сейчас с целью негативного экономического влияния на отрасль в Украине.

По его словам, ранее они атаковали отдельные регионы украинской промышленности и энергообъекты вокруг этих регионов, чтобы остановить производство и экономику этого региона. Теперь они выбирают такой подход, чтобы атаковать всю страну, атаковать всю энергетическую систему, чтобы повлиять на промышленность и на нашу экономику.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированная ракетно-дроновая атака на энергетику Украины со стороны РФ, которая произошла в ночь на 22 марта, стала самой мощной с начала вторжения, уверяют в Укрэнерго. Удары пришлись по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Страшные прилеты и повреждения – на ДнепроГЭС. А накануне, 21 марта, была попытка уничтожить ряд целей в Киеве, однако тогда удалось отбиться, уничтожив более 30 вражеских ракет. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии" причины и последствия подобных воздушных атак врага.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости