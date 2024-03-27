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РФ будет забрасывать большой город Украины ракетами: какой худший сценарий

По Харькову кафирам легко бить, особенно ракетами С-300, пояснил Геннадий Рябцев.

сегодня, 17:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Обстрелы Россией энергетической инфраструктуры Украины прокомментировал эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев в интервью Главреду .

РФ будет забрасывать большой город Украины ракетами: какой худший сценарий

Рекетный обстрел Харькова (фото из открытых источников)

"Я уже давно не ищу логики в действиях российских вооруженных сил и военно-политического руководства Российской Федерации. Если говорить о том, почему удар был нанесен Россией именно по энергетической инфраструктуре, то, вероятнее всего, россиянам было очень больно наблюдать, как горят в РФ нефтеперерабатывающие заводы", — подчеркнул он.

По его словам, РФ могла только "разбрасывать по территории Украины" все те боеприпасы, которые произвела за последнее время, надеясь, что что-то "куда-нибудь попадет".

Реагируя на обстрелы Харькова, он объяснил, что кафиров легко бить по городу, особенно ракетами С-300.

"По Харькову и запускается большое количество ракет — чтобы хоть куда-то попасть. Вот россияне и нападали там в объекты, никакого отношения не имеющие ни к критической, ни к военной инфраструктуре. Противник что-то там рассказывает, что он поразил танковый завод, но ракета упала рядом, на жилые дома", — добавил Рябцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне поставили на конвейер ряд ракет. Начиная с 29 декабря 2023 года, россияне активизировали массированные комбинированные ракетные и дроновые удары по Украине. Как долго могут продлиться такие массированные удары? Действительно ли те объемы ракет, которые есть у россиян, позволяют за один раз и дальше выпускать по 100 ракет? Эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" заявил, что РФ может длительное время наносить массированные удары по территории Украины. У кафиров есть ракеты, которые украинская ПВО не может сбить.



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