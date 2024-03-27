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В ВСУ объяснили, почему Россия начала использовать ракеты "Циркон"

В Воздушных силах пока не подтвердили, что Россия применила для удара по Украине ракету "Циркон".

сегодня, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш считает, что возможное применение Россией ракет "Циркон" свидетельствует о дефиците других ракет. Кроме того, Евлаш отмечает, что Кремль мог таким образом проверить украинскую систему противовоздушной обороны.

В ВСУ объяснили, почему Россия начала использовать ракеты "Циркон"

Российская ракета "Циркон". Фото из открытых источников

Во время эфира "Радио Свобода" спикер Воздушных сил Илья Евлаш объяснил, что окончательно неизвестно, применила ли Россия ракеты "Циркон" для ударов по Украине и эта информация выясняется в научно-исследовательском центре.

Однако Евлаш указывает, что применение "Циркона" свидетельствует о значительной нехватке ракет других типов в России.

"То, что они их применяют, вероятнее всего, свидетельствует о том, что у них уже есть дефицит оружия, иначе они бы их не использовали. Вообще, этот тип ракет является противокорабельным, и он применяется лишь в отдельных случаях", — сказал Илья Евлаш.

По его словам, это сложная и дорогая ракета и если бы у России были достаточные запасы "Калибров", "Искандеров" и других ракет, они бы использовали их, а не "Циркон".

Кроме того, еще одним возможным вариантом, почему Россия нанесла удар ракетой "Циркон", может быть попытка проверить украинское ПВО.

"В том числе это может быть как и определенный эксперимент — проверить нашу систему ПВО, где, что и как защищено, как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании их последующих воздушных атак", — добавляет Евлаш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше анонсировали ответ за российскую ракету на своей территории.

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который отреагировал на ракетную атаку России по Украине.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ppo-yevlash-rosiya-tsyrkony/32879308.html
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