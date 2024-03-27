В ВМС предупредили о начале охоты на пусковые установки ракет "Циркон"

Работа по выявлению и уничтожению пусковых установок российских ракет "Циркон" ведется и будет продолжаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Ракета "Циркон". Фото из открытых источников

"На самом деле это сложная цель. Пусковые мобильны, и поймать их во время пусков довольно сложно. Ведь они разворачиваются, запускаются и сразу покидают позиции. Конечно, эта работа продолжается и будет продолжаться. В какой-то момент они будут уничтожены", — сообщил Плетенчук.

По его словам, соответствующие пусковые шахты "унифицированы".

"Теоретически россияне могут запускать с кораблей не только ракеты "Калибр", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Отметим, в свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш во время эфира "Радио Свобода" высказал мнение, что возможное применение Россией ракет "Циркон" свидетельствует о дефиците других ракет. Кроме того, Евлаш отмечает, что Кремль мог таким образом проверить украинскую систему противовоздушной обороны. Илья Евлаш объяснил, что окончательно неизвестно, применила ли Россия ракеты "Циркон" для ударов по Украине и эта информация выясняется в научно-исследовательском центре. Однако Евлаш указывает, что применение "Циркона" свидетельствует о значительной нехватке ракет других типов в России.

"То, что они их применяют, вероятнее всего, свидетельствует о том, что у них уже есть дефицит оружия, иначе они бы их не использовали. Вообще, этот тип ракет является противокорабельным, и он применяется лишь в отдельных случаях", — сказал Илья Евлаш.

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