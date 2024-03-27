В ВМС предупредили о начале охоты на пусковые установки ракет "Циркон"

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Кравцев Сергей
Работа по выявлению и уничтожению пусковых установок российских ракет "Циркон" ведется и будет продолжаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.
Ракета "Циркон". Фото из открытых источников
По его словам, соответствующие пусковые шахты "унифицированы".
Отметим, в свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш во время эфира "Радио Свобода" высказал мнение, что возможное применение Россией ракет "Циркон" свидетельствует о дефиците других ракет. Кроме того, Евлаш отмечает, что Кремль мог таким образом проверить украинскую систему противовоздушной обороны. Илья Евлаш объяснил, что окончательно неизвестно, применила ли Россия ракеты "Циркон" для ударов по Украине и эта информация выясняется в научно-исследовательском центре. Однако Евлаш указывает, что применение "Циркона" свидетельствует о значительной нехватке ракет других типов в России.
Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель лаборатории военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий заявил, что российская ракета "Циркон" не выполняет боевую задачу. Кроме того, по словам эксперта, Украина способна сбивать такие ракеты.
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