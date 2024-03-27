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Способна ли Украина сбивать российские ракеты "Циркон"

Украинские средства противовоздушной обороны способны сбивать российские ракеты "Циркон", заявил руководитель лаборатории военных исследований КНИИСЭ.

сегодня, 11:42
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель лаборатории военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий заявил, что российская ракета "Циркон" не выполняет боевую задачу. Кроме того, по словам эксперта, Украина способна сбивать такие ракеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Общественное".

Способна ли Украина сбивать российские ракеты "Циркон"

Российская ракета "Циркон". Фото из открытых источников

Андрей Кульчицкий поделился некоторыми результатами по экспертизе обломков ракеты "Циркон". Эксперт отмечает, что ракета не выполняет ту работу, которую должна была бы делать.

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все заряженное, все характеристики "супер", "гипер" — все это слова. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена", — сказал руководитель лаборатории военных исследований.

Эксперт подчеркнул, что украинские системы ПВО способны противостоять и сбивать российские ракеты "Циркон". Кульчицкий указывает, что на одном из обломков ракеты видны следы, свидетельствующие о ее сбитии комплексом Patriot.

Кроме того, Андрей Кульчицкий обратил внимание, что у "Циркона" не более 40 кг взрывчатого вещества, что значительно меньше, чем в таких российских ракетах как X-101 и X-22.

Напомним, что Россия, вероятно, нанесла удары ракетами "Циркон" по Украине 7 февраля и 25 марта.

Циркон – это российская противокорабельная крылатая ракета. В заявленных характеристиках ракета может развивать скорость более 8 махов (около 10 тыс. км/ч) и способна избегать средств ПВО. Однако военные аналитики сомневаются, что заявленные характеристики ракеты "Циркон" соответствуют действительности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили, почему Россия начала использовать ракеты "Циркон"

Также "Комментарии" писали, что в Польше рассказали, почему российская ракета залетела на их территорию.



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Источник: https://suspilne.media/714650-kerivnik-laboratorii-kndise-pro-raketu-cirkon-letit-ne-tudi-kudi-treba/
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