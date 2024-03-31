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Россия нанесла массированный ракетный удар: где в Украине было громко

На Пасху по григорианскому календарю Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Также россияне запустили беспилотников.

сегодня, 07:57
Автор:
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Slava Kot
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В ночь на 31 марта Россия в Саратовской области подняла бомбардировщики Ту-95 с крылатыми ракетами для удара по Украине. Кроме ракет, россияне активно атаковали "шахедами", долетавшие до западных областей Украины.

Россия нанесла массированный ракетный удар: где в Украине было громко

Россия нанесла ракетный удар по Украине. Фото из открытых источников

Первые группы российских ракет вошли в воздушное пространство Украины около 5 часов утра. Они пролетели мимо Киевской и Житомирской областей, где сработали системы ПВО, и продолжили движение на запад.

Далее российские ракеты достигли Тернопольщины, Волыни, Прикарпатья и Львовской области. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об угрозе городу. Около 5:50 российские ракеты из Волыни пролетели над городом в две волны по направлению к Стрыю.

Именно этот город во Львовской области стал объектом последних российских ракетных атак. Также на Стрый были направлены ракеты из Ивано-Франковской области. Власти в предыдущие разы сообщали, что Россия наносит удары по газовым предприятиям и подземным хранилищам.

По данным мониторинговых каналов, средства ПВО работали, кроме Киевской и Житомирской областей также во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и других. Также системы противовоздушной обороны были привлечены против российских дронов в южных регионах, в частности, в Одесской и Херсонской областях.

Польша отреагировала на российские ракеты в западных областях подобно предыдущим разам и подняла истребители в воздух вблизи общей с Украиной границы.

Отметим, что Россия атаковала Украину 31 марта, когда большинство западных стран празднуют Пасху. Несмотря на то, что Украина празднует Пасху 5 мая, часть населения отмечает праздник именно 31 марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше объяснили, почему Россия запустила свою ракету на территорию страны НАТО.

Также "Комментарии" писали, почему католики и православные празднуют Пасху в разные даты.



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