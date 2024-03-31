Россия нанесла массированный ракетный удар: где в Украине было громко

В ночь на 31 марта Россия в Саратовской области подняла бомбардировщики Ту-95 с крылатыми ракетами для удара по Украине. Кроме ракет, россияне активно атаковали "шахедами", долетавшие до западных областей Украины.



Россия нанесла ракетный удар по Украине. Фото из открытых источников

Первые группы российских ракет вошли в воздушное пространство Украины около 5 часов утра. Они пролетели мимо Киевской и Житомирской областей, где сработали системы ПВО, и продолжили движение на запад.

Далее российские ракеты достигли Тернопольщины, Волыни, Прикарпатья и Львовской области. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об угрозе городу. Около 5:50 российские ракеты из Волыни пролетели над городом в две волны по направлению к Стрыю.

Именно этот город во Львовской области стал объектом последних российских ракетных атак. Также на Стрый были направлены ракеты из Ивано-Франковской области. Власти в предыдущие разы сообщали, что Россия наносит удары по газовым предприятиям и подземным хранилищам.

По данным мониторинговых каналов, средства ПВО работали, кроме Киевской и Житомирской областей также во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и других. Также системы противовоздушной обороны были привлечены против российских дронов в южных регионах, в частности, в Одесской и Херсонской областях.

Польша отреагировала на российские ракеты в западных областях подобно предыдущим разам и подняла истребители в воздух вблизи общей с Украиной границы.

Отметим, что Россия атаковала Украину 31 марта, когда большинство западных стран празднуют Пасху. Несмотря на то, что Украина празднует Пасху 5 мая, часть населения отмечает праздник именно 31 марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше объяснили, почему Россия запустила свою ракету на территорию страны НАТО.

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