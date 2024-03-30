Есть ли угроза нового блэкаута: какие шаги важно предпринять Украине

Директор Центра энергетических исследований Александр Харченко сообщил, что этим летом возможны ограничения в потреблении электроэнергии. Заявление сделано на фоне продолжающихся вторую неделю ударов по украинской энергосистеме со стороны РФ, приведших к серьезным повреждениям и полным разрушениям отдельных объектов (как та же Змиевская ТЭС). Какие выводы из происходящего можно сделать на данный момент, какие меры предпринять? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Нас могут ожидать отключения электроэнергии в пиковые часы потребления

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев акцентирует, что ситуация в энергосистеме Украины после последних атак со стороны РФ остается крайне сложной. Укрэнерго пришлось даже ввести графики стабилизационных отключений в ряде регионов страны.

"Повреждены как генерирующие, так и распределяющие мощности. И трудно будет обеспечивать пиковые необходимости потребления электроэнергии", – поясняет эксперт.

По его словам, в данный момент мы находимся на минимуме потребления. К тому же, продолжается паводок, что позволяет вырабатывать больше гидроэнергии. А хорошая погода дает возможность получать энергию и от возобновляемых источников.

"Но, если не предпринимать активных действий до июля-августа, когда будет летний максимум потребления электроэнергии, украинцев, действительно, могут ожидать отключения в пиковые часы потребления", – предупреждает Геннадий Рябцев.

Он считает необходимым устанавливать, как можно больше автономных станций (децентрализованные мощности генерации), которые позволят генерировать энергию именно в пиковые часы. От темпов установления именно таких генераций в регионах будет зависеть то, пройдем ли мы относительно спокойно летний пиковый период, а потом и зимний — во время отопительного сезона, считает эксперт.

Сверхактуальным остается вопрос увеличения количества средств ПВО

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким мнением:

"Безусловно, подобные удары будут иметь негативные последствия для украинской экономики. В условиях военного времени она и так значительно пострадала. А перебои с энергетикой лишь усугубляют ситуацию".

По мнению эксперта, следует делать решительные шаги по обеспечению автономными системами электроснабжения объекты критической инфраструктуры – и экономической, и социальной.

"Безусловно, сверхактуальным остается вопрос увеличения количества средств ПВО, способных отражать воздушные атаки. Следует активнее работать с нашими зарубежными партнерами, которые должны понять, что РФ воюет не только с Украиной, но в целом с демократическим миром. Причем, воюет откровенно террористическими методами", – констатирует Андрей Рязанцев.

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