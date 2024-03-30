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Россия готовит новый масштабный обстрел: в ВСУ сделали предупреждение

Наталья Гуменюк рассказала, что свидетельствует о том, что Россия может готовить новый масштабный обстрел

сегодня, 13:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска во время ночной атаки 30 марта пыталась разоблачать и обходить украинскую противовоздушную оборону. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты готовят новые массированные удары по Украине. Поэтому украинцам нужно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк. 

Россия готовит новый масштабный обстрел: в ВСУ сделали предупреждение

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Сам факт того, что враг пытался снова направлять маршруты своих беспилотников таким образом, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО может косвенно свидетельствовать о том, что даже такая не очень мощная, по сравнению с другими, атака может быть предвестником следующих атак, когда враг соберет определенную информацию", — отметила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что после того, как был уничтожен А-50, противник имеет проблемы с получением данных, из-за чего они активизировали деятельность беспилотных разведчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированная ракетно-дроновая атака на энергетику Украины со стороны РФ, которая произошла в ночь на 22 марта, стала самой мощной с начала вторжения, уверяют в Укрэнерго. Удары пришлись по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Страшные прилеты и повреждения – на ДнепроГЭС. А накануне, 21 марта, была попытка уничтожить ряд целей в Киеве, однако тогда удалось отбиться, уничтожив более 30 вражеских ракет. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии" причины и последствия подобных воздушных атак врага.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Шойгу ответили, за что нанесли массированный удар по энергетике Украины.




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