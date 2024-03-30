Кремль первым пошел на обострение ситуации: в ISW рассказали, как должен отреагировать Запад

Последние масштабные обстрелы украинских теплоэлектростанций и дамб гидроэлектростанций, являются существенной эскалацией атак РФ против Украины. США и страны Запада должны прекратить беспокоится российского возмездия в ответ на предоставление Украине западных вооружений, поскольку Кремль первый серьезно обострил ситуацию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ряд последних масштабных обстрелов инфраструктуры Украины, начиная с 22 марта, свидетельствует о расширении Россией перечня объектов для атак — к теплоэлектростанциям добавились гидроэлектростанции.

В отчете напомнили, что 28-29 марта россияне умышленно обстреляли Каневскую и Днестровскую гидроэлектростанции в Черкасской и Черновицкой областях. Украинские официальные лица сообщили, что агрессор также умышленно атаковал объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, а российские военные блогеры утверждали, что агрессор нанес удары по Криворожской теплоэлектростанции и Среднеднепровской гидроэлектростанции в Днепропетровской области. Следствием обстрелов стали отключения электроэнергии в ряде областей и населенных пунктов страны.

Последние атаки на гидротехнические сооружения в ISW назвали существенной эскалацией российской кампании обстрелов Украины. В Институте напомнили, что США и европейские страны по-прежнему не желают предоставлять стране материально-технические средства, из-за опасений эскалации или возмездия со стороны России.

"Однако именно эти оперативно и стратегически важные вооружения могут помочь стране защититься от вражеских атак и помочь проведению наступательных операций. Однако такие решения стран Запада ограничить обороноспособность Украины для сдерживания эскалации, не смогли предотвратить эскалацию войны со стороны России. К тому же, Украина ведет стратегическую оборону, а не наступательные действия, которые могли бы серьезно угрожать российским позициям на оккупированных территориях либо на территории РФ", — говорится в отчете.

В ISW отметили, Россия последовательно доказывает свою готовность к эскалации агрессии без провокаций. Беспокойство касательно российского возмездия и эскалации в ответ на дальнейшее предоставление западных вооружений и систем Украине, не должно диктовать США и другим странам Запада принятие решений в отношении этой помощи.

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