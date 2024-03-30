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США назвали цель последних ракетных атак РФ против Украины

Белый дом вновь призвал Палату представителей Конгресса США наконец-то согласовать пакет помощи Украине

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом назвал последние ракетную атаку России на энергосеть Украины попыткой российского диктатора Владимира Путина "погрузить" страну "в темноту". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении спикера Совета национальной безопасности США Адриена Уотсона.

США назвали цель последних ракетных атак РФ против Украины

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ночь на пятницу, 29 марта, Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, "лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны".

"Эти бомбардировки – часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины — являются ужасным напоминанием об усилиях Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", — говорится в заявлении.

В заявлении Уотсон призвала Палату представителей Конгресса США принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, что позволит направить Украине больше средств противовоздушной обороны.

"Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", — подчеркнула представитель Совета нацбезопасности США.

Отметим, вторую неделю Россия наносит массированные ракетные, дроновые и бомбовые удары по Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что целью российских атак 22 марта был тотальный блэкаут. После этого в ход пошли такие новинки как "Циркон" (по Киеву), а Харьков впервые попал под удар КАБ – управляемой авиабомбы большого калибра. Издание "Комментарии" продолжает анализировать с экспертами особенности воздушной войны, которую активизировала страна-агрессор.

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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/03/29/statement-from-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-russias-attacks-on-ukraines-energy-infrastructure/
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