США назвали цель последних ракетных атак РФ против Украины

Белый дом назвал последние ракетную атаку России на энергосеть Украины попыткой российского диктатора Владимира Путина "погрузить" страну "в темноту". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении спикера Совета национальной безопасности США Адриена Уотсона.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ночь на пятницу, 29 марта, Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, "лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны".

"Эти бомбардировки – часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины — являются ужасным напоминанием об усилиях Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", — говорится в заявлении.

В заявлении Уотсон призвала Палату представителей Конгресса США принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, что позволит направить Украине больше средств противовоздушной обороны.

"Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", — подчеркнула представитель Совета нацбезопасности США.

Отметим, вторую неделю Россия наносит массированные ракетные, дроновые и бомбовые удары по Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что целью российских атак 22 марта был тотальный блэкаут. После этого в ход пошли такие новинки как "Циркон" (по Киеву), а Харьков впервые попал под удар КАБ – управляемой авиабомбы большого калибра. Издание "Комментарии" продолжает анализировать с экспертами особенности воздушной войны, которую активизировала страна-агрессор.

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