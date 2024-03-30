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Одна из самых больших ТЭС Украины полностью разрушена: в Центрэнерго сделали заявление

Сейчас на Змиевской ТЭС продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования

сегодня, 09:25
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Кравцев Сергей
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Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате масштабного российского ракетного удара 22 марта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте "Центрэнерго".

Одна из самых больших ТЭС Украины полностью разрушена: в Центрэнерго сделали заявление

Змиевская ТЭС на Харьковщине. Фото: из открытых источников

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов – нет", – отмечаются в публикации. 

Министр энергетики Герман Галущенко после того, как побывал на Змиевской ТЭС и увидел масштабы разрушений после попаданий вражеских ракет, пообещал "помогать максимально". 

Отметим, массированная ракетно-дроновая атака на энергетику Украины со стороны РФ, которая произошла в ночь на 22 марта, стала самой мощной с начала вторжения, уверяют в Укрэнерго. Удары пришлись по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Страшные прилеты и повреждения – на ДнепроГЭС. А накануне, 21 марта, была попытка уничтожить ряд целей в Киеве, однако тогда удалось отбиться, уничтожив более 30 вражеских ракет. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии" причины и последствия подобных воздушных атак врага.

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Источник: https://www.centrenergo.com/post/dopomoga-bude-pidtrimku-u-vidnovlenni-zruynovanoi-zmiivs-koi-tes-poobitsyav-ministr-yenergetiki-german-galushchenko-pid-chas-vizitu-na-yelektrostantsiyu/
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