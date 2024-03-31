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Зеленский назвал главные цели ракетных ударов России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные цели массированных ракетных ударов России.

сегодня, 09:38
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал основной целью "подлых ударов" России – энергетические объекты Украины. По словам президента, Украина обратилась за помощью к союзникам по поводу средств ПВО против российских ракетных атак.

Зеленский назвал главные цели ракетных ударов России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский о ракетных ударах России. Фото из открытых источников

Россия начала новый этап массированных ракетных ударов по территории Украины и совершила несколько мощных атак в последние недели. По словам президента, большинство атак россиян сосредоточено на ударах по энергетической структуре Украины.

"Российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары – на энергетическое обескровление Украины. Мы дали все необходимые сигналы партнерам, все конкретные запросы – каждому, кто владеет нужными системами ПВО, всем, у кого есть необходимые ракеты", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский указывает, что партнеры знают потребности Украины и важность помощи для защиты от российских ударов. Президент поблагодарил тех союзников, которые показывают свое лидерство и выполняют договоренности по защите Украины.

Кроме того, Зеленский также поблагодарил энергетиков, строителей, ремонтные бригады и всех, кто задействован в защите объектов энергетики и ликвидации последствий ударов. По словам президента, эти люди "вытягивают нормальную жизнь" в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне на Пасху по грегорианскому календарю нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. 31 марта Россия атаковала ракетами и дронами преимущественно южные и западные регионы страны.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал единственное условие прекращения ударов по НПЗ России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TTTuhoZLOgc&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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