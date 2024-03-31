Зеленский назвал главные цели ракетных ударов России по Украине

Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал основной целью "подлых ударов" России – энергетические объекты Украины. По словам президента, Украина обратилась за помощью к союзникам по поводу средств ПВО против российских ракетных атак.



Президент Украины Владимир Зеленский о ракетных ударах России. Фото из открытых источников

Россия начала новый этап массированных ракетных ударов по территории Украины и совершила несколько мощных атак в последние недели. По словам президента, большинство атак россиян сосредоточено на ударах по энергетической структуре Украины.

"Российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары – на энергетическое обескровление Украины. Мы дали все необходимые сигналы партнерам, все конкретные запросы – каждому, кто владеет нужными системами ПВО, всем, у кого есть необходимые ракеты", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский указывает, что партнеры знают потребности Украины и важность помощи для защиты от российских ударов. Президент поблагодарил тех союзников, которые показывают свое лидерство и выполняют договоренности по защите Украины.

Кроме того, Зеленский также поблагодарил энергетиков, строителей, ремонтные бригады и всех, кто задействован в защите объектов энергетики и ликвидации последствий ударов. По словам президента, эти люди "вытягивают нормальную жизнь" в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне на Пасху по грегорианскому календарю нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. 31 марта Россия атаковала ракетами и дронами преимущественно южные и западные регионы страны.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал единственное условие прекращения ударов по НПЗ России.