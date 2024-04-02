Будет ли усиление ударов по Украине: в ВСУ раскрыли планы врага

Российские оккупационные войска переориентируются для продолжения массированных атак по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Спикер напомнила об угрозах новых ракетных атак из Черного моря, ведь известно, что ракетоносители у врага есть. Они снаряжены и заведены в пункты базирования. Их готовность очень высокая. 2-3 часа достаточно для того, чтобы они оказались на боевом дежурстве.

"Мы уже видели, что во время подготовки к массированным ракетно-дронным атакам враг выводил ракетоносители, в том числе и подводные, на дежурство. Те пуски, которые происходили еще в начале года ракет типа "Калибр" характеризовались нетипичным количеством... Мы знаем, что они могли накопить достаточно мощный потенциал "Калибров" и вполне вероятно будут искать способы переориентации и возвращения каких-то позиций себе в акватории Черного моря. И не стоит забывать, что они способны на достаточно коварные шаги — это атаки просто из бухты", — рассказала Гуменюк.

Также она отметила, что в оккупированном Крыму у врага уже есть наземные ракетные пусковые платформы.

А кроме того, обратила внимание Наталья Гуменюк, россияне системно накапливают дроны-камикадзе. В частности, напомнила, о недавнем авиарейсе из Ирана в РФ с партией "шахедов".

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