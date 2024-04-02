СМИ узнали подробности об атаке ГУР завода по сборке "Шахедов" в РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины в России атаковало завод по сборке дронов, который от нашего государства находится на расстоянии более тысячи километров. Атаковано вражеское предприятие в Татарстане, и это была спецоперация ГУР Минобороны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сведения источника в спецслужбах.

ГУР атаковало завод из сборника "Шахедов". Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на информацию от собеседника, отмечает, что атакован завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики называют "Герань-2".

"...в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей", — отмечается в материале.

Стоит отметить, что российские СМИ сегодня массово сообщили, что в РФ дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Как они писали, под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утверждается, что есть пострадавшие.

Официально местные власти не называют атакованные предприятия. Но указано, что речь идет об особой экономической зоне "Алабуга", она расположена в более чем 1000 километрах от границы с Украиной. Отметим, что в этой экономической зоне находится НПЗ "Элаз-Нефтепродукт" и завод по производству ударных дронов "Шахед". Также на территории размещены общежития работников этого завода. Прокремлевские СМИ утверждают, что один БПЛА ударил в завод, а два – в общежитие.

Читайте на портале "Комментарии" — ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt предсказывают, что уже в этом году из-за нехватки поддержки со стороны партнеров Украина может пойти на замораживание конфликта. Издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ) некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ждать в ближайшем будущем в контексте русско-украинской войны.



