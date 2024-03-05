Мы открываем дебаты: Макрон сделал новое заявление об отправке войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов". Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер сообщил в интервью "Novinky".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Президент Франции отметил, что, когда ему задали вопрос о вводе войск в Украину, то он сказал, что "ничего нельзя исключать".

"Мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины", — высказался Эммануэль Макрон.

Президент отметил, что участники саммита для помощи Киеву в Париже договорились о пяти сферах, где они могут усилить поддержку — киберзащита, совместное производство техники в Украине, безопасность стран на границе с РФ и Украиной, возможность помощи на границе с Беларусью и разминирование.

"Кроме того, я всегда четко понимал наши рамки: мы не воюем против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", — заявил французский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, всколыхнувший всех своим заявлением о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, собирает по этому поводу лидеров парламентских партий своей страны. По данным издания Le Figaro, Елисейский дворец разослал соответствующее приглашение лидерам партий на 7 марта. Тем временем всё чаще в Альянсе озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.

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