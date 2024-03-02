Возможно ли прямое столкновение НАТО с РФ: о чем говорит намек Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, всколыхнувший всех своим заявлением о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, собирает по этому поводу лидеров парламентских партий своей страны. По данным издания Le Figaro, Елисейский дворец разослал соответствующее приглашение лидерам партий на 7 марта. Тем временем всё чаще в Альянсе озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.

Россия - НАТО. Фото: из открытых источников

Дыма без огня не бывает

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"Вероятность прямого столкновения НАТО с РФ представляется маловероятной. Но подобного рода предостережениями, заявлениями, страны Альянса страхуют Украину. Демонстрируют, что они союзны по отношению к нашему государству. Конечно, они будут стараться избежать прямого столкновения с Россией. Но последствия подобных заявлений хорошо могут сказаться (как косвенный фактор) на переговорном процессе, на санкционной политике".

При этом, акцентирует эксперт, дыма без огня не бывает.

"И, если с Украиной начнут происходить какие-то нехорошие вещи (например, глобальный прорыв россиянами фронта, угроза нового наступления на Киев), то есть большая вероятность, что отдельные страны НАТО (в первую очередь – Франция, Великобритания) могут вмешаться", – отмечает Виктор Савинов.

Разговоры о возможной отправке некоторыми странами НАТО в Украину своих военнослужащих следует рассматривать в том же ключе, считает он.

Причем, акцентирует эксперт, никто не говорит, что военные стран Альянса станут отправляться именно на фронт для участия в боевых действиях. Скорее речь о советниках, офицерах, которые помогают в подготовке украинских военнослужащих.

"Пока общая концепция НАТО, стратегия блока касательно российско-украинской войны, заключается в том, чтоб не участвовать в прямых боестолкновениях. Вряд ли кто-то из лидеров стран-членов Альянса возьмет на себя груз ответственности – и направлять сюда войска своего государства именно для участия в боях. Это приведет к Третьей мировой, что все прекрасно понимают. И это – основной сдерживающий фактор", – резюмирует Виктор Савинов.

В подобной риторике есть опасность для Украины

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что подобная риторика лидеров части стран НАТО свидетельствует о ряде факторов.

что некоторые страны Альянса могут направить в Украину своих военнослужащих похоже, именно об этом, – считает эксперт. – Во-вторых, когда Макрон делает такие заявления, это еще и внутриевропейская игра. Президент Франции показывает, что он является на данный момент лидером Европы. И, по крайней мере, на уровне риторики, готов быть более решительным, чем те же немцы. Мы ведь видим, как тот же канцлер Германии Шольц критикуется даже внутри своей страны за то, что блокирует отправку Украине дальнобойных ракет Taurus ". "Во-первых, это некие сигналы в сторону РФ. С расчетом на то, чтоб страна-агрессор не эскалировала дальнейший характер российско-украинской войны. Все эти намеки о том, что НАТО следует готовиться к прямому столкновению с РФ

Следует также понимать, отмечает Алексей Якубин, что в подобной воинственной риторике некоторых представителей НАТО есть и опасность для Украины.

"Ведь это отчасти смещает фокус с того, что могут те же европейцы дать нам здесь и сейчас, – аргументирует политолог. – Та же военная помощь, финансы, подготовка наших военнослужащих, ускорение передачи самолетов. А дискуссии о возможной отправке в Украину когда-нибудь и в непонятно каком статусе и количестве военнослужащих каких-то стран НАТО выглядят сегодня как "белый шум". Да, вызывают бурную реакцию в РФ и той же Европе. Но – нет – ничем нам сегодня не помогают".

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