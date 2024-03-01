Какая игра разворачивается на Западе: от чего зависит решительность НАТО в противостоянии с РФ

Представители стран НАТО всё громче говорят о вероятности войны с РФ. Особенно в случае проигрыша Украины. Та же Германия рассматривает сценарии войны с Россией. Представители Альянса начали обсуждать и отправку своих военных в Украину. О чем говорят подобные заявления, насколько велика вероятность прямого столкновения? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Россия - НАТО. Фото из открытых источников
Не может не радовать активизация представителей Европы
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отмечает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил введения в Украину войск из стран НАТО, действительно, наделало шума.
"Напомню, что оно прозвучало в конце февраля в Париже
, где по призыву Макрона же собрались европейские лидеры для обсуждения усиления помощи Украине. Развитие событий может быть более интересным на следующем круге переговоров. Уже 7 марта в Париже должны встретиться европейские министры обороны и главы МИД. Обсуждать будут две темы – войну в Украине и угрозы, которые создаются для Молдовы (в том числе со стороны самопровозглашенного Приднестровья и его недавних призывов к РФ). Не может не радовать подобная активизация представителей Европы", – считает эксперт.
Она также акцентирует, что на фоне проблем с выделением помощи со стороны США, глава Пентагона Ллойд Остин в очередной раз подчеркнул, что в случае проигрыша Украины у НАТО не останется иного варианта кроме как воевать с РФ.
"Пока о такой войне идут только разговоры, которые, по логике, должны бы привести к увеличению поддержки Украины. Чтоб самим странам НАТО не пришлось воевать", – поясняет Александра Решмедилова.
Но, продолжает она, пока французский президент делает очень жесткие заявления и, похоже, готов к не менее жестким шагам, тот же канцлер Германии Олаф Шольц делает шаги назад, блокируя, несмотря на призывы немецких парламентариев, отправку в Украину дальнобойных ракет Taurus. Мол, опасается, что мы можем ударить ими по российской территории.
"Похоже, на Западе разворачивается серьезная игра за лидерство (и в ЕС, и в НАТО). За то, кто возьмет на себя активную роль, а кто останется пассивным. Кто будет задавать тренды, а кто – быть в отстающих. Вопрос ответственности, решительности выходит на первый план. И история это запомнит. Важно, кто и как от слов перейдет к делу", – констатирует эксперт.
Всё выглядит более как "разведка боем"
Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков рассуждает следующим образом:
"Прозвучал уже ряд заявлений со стороны стран-членов НАТО о готовности отправить своих военнослужащих в Украину. Кром Франции на подобный шаг могут пойти Эстония, а также Латвия. Что не удивительно, учитывая, насколько велика угроза российского вторжения в страны Балтии".
Но на данный момент, отмечает эксперт, всё выглядит более как "разведка боем". Этакий тест на реакцию партнеров и той же России.
"К сожалению, большинство стран Запада уже заявили о неготовности отправлять своих военных в Украину. В том числе из-за опасности применения РФ ядерного оружия. А Кремль подпитывает эти страхи, откровенно этим самым ядерным оружием
бряцая. В то же время, можно предположить, что, если западные разведки выяснят, что РФ не решится на ядерную войну (убийственную для всего мира), что приказ Путина на запуск ядерных ракет будет каким-то образом блокирован, НАТО может стать решительнее"", – считает Дмитрий Воронков.
Он не исключает, что в РФ всё больше тех, кто хотел бы устранить от власти обезумившего Путина, наладить отношения с Западом, закончить войну (правда, пока не ясно, на каких условиях).
"Пока натовские войска в Украине выглядят больше как заявления, а не реалистичный сценарий. Но даже такие заявления — уже хорошо. Кремль нервничает, тема начала дискутироваться. Так начиналось в свое время с поставкой в Украину западных танков, систем ПВО, самолетов", – напоминает эксперт.
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Харя Кришны
сегодня, 15:29
Ну не придурки? В случае поражения Украины против НАТы вначале х-ло пошлет пару миллионов украинских мобиков воевать с западом. Методики принуждения у КГБ не вызывают сомнений, Украина превратится в концлагерь, из которого один выход - на войну. На западе что, аналитики тоже выбираются по принципу кум, сват, брат, коллега по цирку? Ну ладно, Европа в маразме. А США тоже в деменции?