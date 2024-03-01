Какая игра разворачивается на Западе: от чего зависит решительность НАТО в противостоянии с РФ

Представители стран НАТО всё громче говорят о вероятности войны с РФ. Особенно в случае проигрыша Украины. Та же Германия рассматривает сценарии войны с Россией. Представители Альянса начали обсуждать и отправку своих военных в Украину. О чем говорят подобные заявления, насколько велика вероятность прямого столкновения? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Россия - НАТО. Фото из открытых источников

Не может не радовать активизация представителей Европы

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отмечает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил введения в Украину войск из стран НАТО, действительно, наделало шума.

де по призыву Макрона же собрались европейские лидеры для обсуждения усиления помощи Украине. Развитие событий может быть более интересным на следующем круге переговоров. Уже 7 марта в Париже должны встретиться европейские министры обороны и главы МИД. Обсуждать будут две темы – войну в Украине и угрозы, которые создаются для Молдовы (в том числе со стороны самопровозглашенного Приднестровья и его недавних призывов к РФ ). Не может не радовать подобная активизация представителей Европы", – считает эксперт. "Напомню, что оно прозвучало в конце февраля в Париже , г

Она также акцентирует, что на фоне проблем с выделением помощи со стороны США, глава Пентагона Ллойд Остин в очередной раз подчеркнул, что в случае проигрыша Украины у НАТО не останется иного варианта кроме как воевать с РФ.

"Пока о такой войне идут только разговоры, которые, по логике, должны бы привести к увеличению поддержки Украины. Чтоб самим странам НАТО не пришлось воевать", – поясняет Александра Решмедилова.

Но, продолжает она, пока французский президент делает очень жесткие заявления и, похоже, готов к не менее жестким шагам, тот же канцлер Германии Олаф Шольц делает шаги назад, блокируя, несмотря на призывы немецких парламентариев, отправку в Украину дальнобойных ракет Taurus. Мол, опасается, что мы можем ударить ими по российской территории.

"Похоже, на Западе разворачивается серьезная игра за лидерство (и в ЕС, и в НАТО). За то, кто возьмет на себя активную роль, а кто останется пассивным. Кто будет задавать тренды, а кто – быть в отстающих. Вопрос ответственности, решительности выходит на первый план. И история это запомнит. Важно, кто и как от слов перейдет к делу", – констатирует эксперт.

Всё выглядит более как "разведка боем"

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков рассуждает следующим образом:

на подобный шаг могут пойти Эстония а также Латвия Что не удивительно, учитывая, насколько велика угроза российского вторжения в страны Балтии". "Прозвучал уже ряд заявлений со стороны стран-членов НАТО о готовности отправить своих военнослужащих в Украину. Кром Франции

Но на данный момент, отмечает эксперт, всё выглядит более как "разведка боем". Этакий тест на реакцию партнеров и той же России.

В то же время, можно предположить, что, если западные разведки выяснят, что РФ не решится на ядерную войну (убийственную для всего мира), что приказ Путина на запуск ядерных ракет будет каким-то образом блокирован, НАТО может стать решительнее"", – считает Дмитрий Воронков. "К сожалению, большинство стран Запада уже заявили о неготовности отправлять своих военных в Украину. В том числе из-за опасности применения РФ ядерного оружия. А Кремль подпитывает эти страхи, откровенно этим самым ядерным оружием бряцая.

Он не исключает, что в РФ всё больше тех, кто хотел бы устранить от власти обезумившего Путина, наладить отношения с Западом, закончить войну (правда, пока не ясно, на каких условиях).

"Пока натовские войска в Украине выглядят больше как заявления, а не реалистичный сценарий. Но даже такие заявления — уже хорошо. Кремль нервничает, тема начала дискутироваться. Так начиналось в свое время с поставкой в Украину западных танков, систем ПВО, самолетов", – напоминает эксперт.

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