Кто и зачем поднял шум вокруг Приднестровья: почему о присоединении к РФ так никто и не попросил

Депутаты непризнанного Приднестровья на съезде 28 февраля обратились в Совет Федерации и Госдуму РФ с просьбой о "защите" данного анклава якобы из-за "давления Молдовы". В России завели традиционную пластику о "защите соотечественников", но пока без конкретики. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что РФ не получила желаемого результата от этого обращения. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, раскачивание ситуации в Приднестровье – это стандартная информационная программа РФ, которая ни на кого сегодня не влияет. Кто и зачем устроил очередные танцы вокруг Приднестровья? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Обращение Приднестровья к РФ. Фото из открытых источников

О "присоединении" к РФ Приднестровье не попросило по ряду причин

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что еще до этого заседания приднестровских сепаратистов прогнозировал, что ни о каком присоединении к РФ они просить не будут. Причем, по ряду причин.

Во-первых, поясняет он, съезд собрали потому что на товары из Приднестровья были введены пошлины официальным Кишиневом. Таким образом, это товары уравняли с товарами из Молдовы.

"В итоге в Приднестровье олигарх Виктор Гушан, контролирующий 50% экономики, начал терять деньги. А этот человек не просто подмял под себя экономику, но еще и контролирует власти всех уровней. Потому решил таким образом отреагировать на действия руководства Молдовы. Не более", – считает эксперт.

Во-вторых, продолжает он, Приднестровье прекрасно видит, что сотворили с Донбассом, который попросился в состав РФ. Всех местных царьков пришедшие российские кураторы уничтожили либо выдавили. И сами заправляют оккупированными территориями. Так что тот же Гушан прекрасно понимает, что ждало бы его после таких призывов.

"В-третьих, даже, если бы Приднестровье очень-очень попросилось стать частью России, последняя ничего бы не могла поделать. Потому что в данный момент не имеет доступа к той территории. Заявка же о том, что может появиться новый российский анклав, подтолкнула бы Молдову и Украину к определенным действиям", – акцентирует Борис Тизенгаузен.

По его словам, в Приднестровье проживает порядка 170 тысяч человек с украинскими паспортами. Да, у них также есть паспорта российские, молдовские, румынские. И – да, мы могли бы зайти на данную территорию только после просьбы Молдовы. Но ведь и просьба такая вполне могла прозвучать на фоне новых вызовов, подчеркивает эксперт.

"Думаю, "съезд непризнанных" всё это прекрасно понимал. Потому в РФ никто и не просился", – резюмирует Борис Тизенгаузен.

Нам следует внимательно отслеживать то, что происходит вокруг Украины

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что собрание т.н. депутатов т.н. Приднестровской Молдавской Республики – это информационная игра. И придумана она, по его мнению, не в Тирасполе.

обратится с призывом к нашей стране помочь восстановить территориальную целостность Молдовы", – поясняет Евгений Магда. "Цель – повысить значимость этого объединения, которое стало в последнее время менее весомым. Даже – обременяющим Москву. Я не верю ни в возможность наступления приднестровских войск на Кишинев. Ни в то, что они попытались бы это сделать совместно российским контингентом в "ПМР". Ни в любые другие силовые действия. По той причине, что Молдова граничит лишь с Украиной и Румынией. И в случае любого обострения президент Молдовы — Майя Санду, которая буквально вчера провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Албании

Россия, акцентирует он, ничего не смогла бы поделать. Как не способна и особо реагировать на действия самопровозглашенных приднестровских депутатов.

"Если РФ сейчас огласит "ПМР" своим регионом, а ВСУ восстановят территориальную целостность Молдовы, Путин накануне своего переизбрания, получит неприятный сюрприз. Земля, которую он назовет "своей", перестанет быть таковой очень быстро. Это, конечно, не повлияет на результаты выборов в РФ, – отмечает эксперт. – Но будет иметь влияние на то, что происходит сейчас в российском истеблишменте (война башен Кремля)".

Евгений Магда считает, что нам следует внимательно отслеживать то, что происходит вокруг Украины, помимо войны. Важно меняться самими, изучать своих соседей, поясняет он. И в этом смысле, по мнению эксперта, весьма показательны и события в Приднестровье, и происходящее на украино-польской границе.

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