Кто и зачем поднял шум вокруг Приднестровья: почему о присоединении к РФ так никто и не попросил

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Кравцев Сергей
Депутаты непризнанного Приднестровья на съезде 28 февраля обратились в Совет Федерации и Госдуму РФ с просьбой о "защите" данного анклава якобы из-за "давления Молдовы". В России завели традиционную пластику о "защите соотечественников", но пока без конкретики. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что РФ не получила желаемого результата от этого обращения. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, раскачивание ситуации в Приднестровье – это стандартная информационная программа РФ, которая ни на кого сегодня не влияет. Кто и зачем устроил очередные танцы вокруг Приднестровья? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Обращение Приднестровья к РФ. Фото из открытых источников
Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что еще до этого заседания приднестровских сепаратистов прогнозировал, что ни о каком присоединении к РФ они просить не будут. Причем, по ряду причин.
Во-первых, поясняет он, съезд собрали потому что на товары из Приднестровья были введены пошлины официальным Кишиневом. Таким образом, это товары уравняли с товарами из Молдовы.
Во-вторых, продолжает он, Приднестровье прекрасно видит, что сотворили с Донбассом, который попросился в состав РФ. Всех местных царьков пришедшие российские кураторы уничтожили либо выдавили. И сами заправляют оккупированными территориями. Так что тот же Гушан прекрасно понимает, что ждало бы его после таких призывов.
По его словам, в Приднестровье проживает порядка 170 тысяч человек с украинскими паспортами. Да, у них также есть паспорта российские, молдовские, румынские. И – да, мы могли бы зайти на данную территорию только после просьбы Молдовы. Но ведь и просьба такая вполне могла прозвучать на фоне новых вызовов, подчеркивает эксперт.
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что собрание т.н. депутатов т.н. Приднестровской Молдавской Республики – это информационная игра. И придумана она, по его мнению, не в Тирасполе.
Россия, акцентирует он, ничего не смогла бы поделать. Как не способна и особо реагировать на действия самопровозглашенных приднестровских депутатов.
Евгений Магда считает, что нам следует внимательно отслеживать то, что происходит вокруг Украины, помимо войны. Важно меняться самими, изучать своих соседей, поясняет он. И в этом смысле, по мнению эксперта, весьма показательны и события в Приднестровье, и происходящее на украино-польской границе.
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