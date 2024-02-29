Появилась реакция МИД Молдовы на призыв Приднестровья к России про "защиту"

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Кравцев Сергей
Призыв Приднестровья о "помощи" к Москве является "еще одним элементом гибридной войны" и попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове. При этом Молдова продолжает оставаться мишенью для России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, пишет "NewsMaker".
Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой. Фото из открытых источников
Попшой добавил, что Молдова, безусловно, остается мишенью для России, в том числе в контексте приближающихся выборов президента и референдума о европейской интеграции.
Глава МИД Молдовы прокомментировал и дипломатические отношения с Москвой.
По его словам, учитывая "варварскую агрессию России против Украины", у Молдовы нет других вариантов, кроме снижения уровня дипломатических отношений.
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Ігор
сегодня, 14:05
Програшний Захід тепер і Молдову втрачає як Україну. Вони ще жодного разу не виграли і програвали Божим комунякам завжди. Їх ще півроку тому попереджали не втратьте хоча б Молдову. Як завжди як з зерном або розділеною Польщею у часи Молотова-Ріббентропа завжди юдейці замішані. Зовсім випадково вони прибирають до рук те, про що погано турбуються. Не для того щоб розвивати, а для того щоб розікрасти. Потім, ті хто втратили, вереск піднімають, але вже пізно. В Молдові нема ні Блазня ні 73% не таких, але і вона буде втрачена.