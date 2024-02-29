Появилась реакция МИД Молдовы на призыв Приднестровья к России про "защиту"

Призыв Приднестровья о "помощи" к Москве является "еще одним элементом гибридной войны" и попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове. При этом Молдова продолжает оставаться мишенью для России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, пишет "NewsMaker".

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой. Фото из открытых источников

"Такие заявления делались, делаются и, вероятно, будут делаться снова", — считает министр.

Попшой добавил, что Молдова, безусловно, остается мишенью для России, в том числе в контексте приближающихся выборов президента и референдума о европейской интеграции.

"Уже некоторое время мы наблюдаем попытки дестабилизировать ситуацию и продвигать нарративы, которые противоречат национальным интересам и интересам молдавских граждан. Однако Молдова за эти два года укрепила свое положение, наши госструктуры становятся все более устойчивыми к гибридным атакам. Граждане учатся не позволять манипулировать собой", — добавил он.

Глава МИД Молдовы прокомментировал и дипломатические отношения с Москвой.

По его словам, учитывая "варварскую агрессию России против Украины", у Молдовы нет других вариантов, кроме снижения уровня дипломатических отношений.

"До тех пор, пока кто-то нарушает международное право, ежедневно убивает мирных жителей и разрушает их дома, такое нельзя терпеть. Поэтому Молдова остается сторонницей Украины, ее территориальной целостности и суверенитета", — констатировал глава МИД Молдовы.

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