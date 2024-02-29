logo

BTC/USD

61981.84

ETH/USD

3428.94

LTC/USD

83.09

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Появилась реакция МИД Молдовы на призыв Приднестровья к России про "защиту"
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась реакция МИД Молдовы на призыв Приднестровья к России про "защиту"

В МИД считают, что Молдова остается мишенью для России, в том числе в контексте приближающихся выборов президента и референдума о европейской интеграции

сегодня, 13:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Призыв Приднестровья о "помощи" к Москве является "еще одним элементом гибридной войны" и попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове. При этом Молдова продолжает оставаться мишенью для России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, пишет "NewsMaker".

Появилась реакция МИД Молдовы на призыв Приднестровья к России про "защиту"

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой. Фото из открытых источников

"Такие заявления делались, делаются и, вероятно, будут делаться снова", — считает министр.

Попшой добавил, что Молдова, безусловно, остается мишенью для России, в том числе в контексте приближающихся выборов президента и референдума о европейской интеграции.

"Уже некоторое время мы наблюдаем попытки дестабилизировать ситуацию и продвигать нарративы, которые противоречат национальным интересам и интересам молдавских граждан. Однако Молдова за эти два года укрепила свое положение, наши госструктуры становятся все более устойчивыми к гибридным атакам. Граждане учатся не позволять манипулировать собой", — добавил он.

Глава МИД Молдовы прокомментировал и дипломатические отношения с Москвой.

По его словам, учитывая "варварскую агрессию России против Украины", у Молдовы нет других вариантов, кроме снижения уровня дипломатических отношений. 

"До тех пор, пока кто-то нарушает международное право, ежедневно убивает мирных жителей и разрушает их дома, такое нельзя терпеть. Поэтому Молдова остается сторонницей Украины, ее территориальной целостности и суверенитета", — констатировал глава МИД Молдовы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Приднестровье обратилось к России с просьбой о "защите": подробности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsmaker.md/ukr/novosti/popshoy-opasaetsya-vliyaniya-rossii-na-vybory-prezidenta-diplomaticheskie-otnosheniya-mezhdu-kishinevom-i-moskvoy-seychas-na-samom-nizkom-urovne/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:05

Програшний Захід тепер і Молдову втрачає як Україну. Вони ще жодного разу не виграли і програвали Божим комунякам завжди. Їх ще півроку тому попереджали не втратьте хоча б Молдову. Як завжди як з зерном або розділеною Польщею у часи Молотова-Ріббентропа завжди юдейці замішані. Зовсім випадково вони прибирають до рук те, про що погано турбуються. Не для того щоб розвивати, а для того щоб розікрасти. Потім, ті хто втратили, вереск піднімають, але вже пізно. В Молдові нема ні Блазня ні 73% не таких, але і вона буде втрачена.


Новости

Все новости