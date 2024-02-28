Приднестровье обратилось к России с просьбой о "защите": подробности

Как передает портал "Комментарии", российские СМИ активно распространяют информацию о том, что Приднестровье сегодня обратилось за помощью к России из-за "давления" со стороны Молдовы.

Депутаты непризнанного Приднестровья решили обратиться к властям РФ за «защитой». Фото из открытых источников

Отмечается, что сегодня в непризнанной республике прошел съезд "депутатов всех уровней". Так называемые "депутаты" непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации и государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях "усиления давления Молдовы".

Также местные "депутаты" обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красный Крест и к генсеку ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и пресечь нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".

В заявлении местные "депутаты" отметили, что Молдова развязала против непризнанной ПМР "экономическую войну", а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. Отметим, что с начала 2024 года Кишинев отменил таможенные льготы для приднестровских предпринимателей. Это вызвало острую реакцию Тирасполя. Красносельский назвал пошлины "средневековой данью", власти региона организовывали в Тирасполе протесты против действий Кишинева (подробнее о пошлинах тут).

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Также издание "Комментарии" вместе с экспертами анализировало информацию о том, что самопровозглашенное Приднестровье (часть Молдовы, находящаяся под контролем РФ и пророссийских сил) может 28 февраля обратиться к России с просьбой принять в свой состав данную территорию. Замкомандира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает это вполне реальным в свете ставки РФ на постоянную эскалацию.



