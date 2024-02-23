Решится ли РФ на аннексию Приднестровья: что стоит за этими слухами

Появилась информация, что самопровозглашенное Приднестровье (часть Молдовы, находящаяся под контролем РФ и пророссийских сил) может 28 февраля обратиться к России с просьбой принять в свой состав данную территорию. Замкомандира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает это вполне реальным в свете ставки РФ на постоянную эскалацию. Какова вероятность того, что Россия узаконит аннексию Приднестровья? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Приднестровье. Фото: из открытых источников

Вряд ли стоит ожидать серьезной конфронтации вокруг Приднестровья

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что вероятность аннексии Приднестровья – низкая.

"Пока выгляди так, что это информация более спекулятивного плана, – отмечает он. – Украинская военная разведка уже опровергла ее. Т.н. власти Приднестровья тоже не подтверждают ничего подобного".

При этом, продолжает эксперт, даже если РФ пойдет на такой шаг, вряд ли что-то изменится. Потому что у нее, скорее всего, не получится подкрепить свое решение силовым ресурсом.

"Аннексия Приднестровья означает, что это будет территория РФ (по логике Кремля), которую надо защищать. Но российский контингент там очень маленький. И я не представляю, как он сможет силовым путем защитить данное решение. Следовательно, вряд ли стоит ожидать серьезной конфронтации вокруг Приднестровья", – заключает Илия Куса.

Он не исключает, что сейчас тему активно качают в контексте избирательной кампании в Молдове.

"РФ, – поясняет эксперт, – очень хочет, чтоб действующий проевропейский президент Майя Санду проиграла. А Майя Санду, понятно, хочет переизбраться. В ход идут разные темы, в том числе игра на страхе, в том числе страхе втягивания в войну".

Аннексии не будет

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Думаю, что аннексии не будет. В ней не заинтересованы ни Москва, ни Тирасполь. Приднестровцы видели, что случилось с Донбассом после того как Путин начал его "защищать". И им вряд ли хочется привести войну в свой регион. Тем более, что Киев уже дал понять Молдове – ВСУ придут на помощь, если та попросит об этом. Учитывая, что РФ не имеет общих границ с Приднестровьем, что-то противопоставить этому россиянам будет сложно".

Скорее всего, продолжает эксперт, приднестровские депутаты на съезде могут в очередной раз обратиться к РФ с просьбой о присоединении. Но расчет, акцентирует он, не на то, что Россия удовлетворит эту просьбу, а на то, что это поможет им вести переговоры с Кишиневом. Потому как возникли экономические проблемы, в том числе, в ракурсе лишения беспошлинного режима.

"С другой стороны, – отмечает Сергей Гармаш, – Путин занял четкую позицию на разжигание очагов напряженности в мире. Которые, по его мнению, должны распылять усилия Запад и отвлекать от Украины. Поэтому он заинтересован в создании очага напряжения в Приднестровье. Но не в аннексии данной территории".

Россия может признать ПМР – как первый шаг к аннексии, предполагает эксперт. Но не пойти на собственно аннексию. Обозначая свои действия по аналогии с Украиной, когда РФ сперва признала т.н. "ДНР" и "ЛНР", а потом объявила т.н "сво".

Такой вариант Кремлю выгоден, считает эксперт. Когда под угрозой военного конфликта можно давить на Кишинев. Чтоб тот стал более пророссийским.

"Но еще важнее Путину, что он сможет так шантажировать Румынию, где, по разным данным, будут базироваться предназначенные для Украины истребители F-16. Так что, скорее, тут речь о шантаже угрозой аннексии, чем о собственно аннексии", – заключает Сергей Гармаш.

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