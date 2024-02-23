Решится ли РФ на аннексию Приднестровья: что стоит за этими слухами

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Кравцев Сергей
Появилась информация, что самопровозглашенное Приднестровье (часть Молдовы, находящаяся под контролем РФ и пророссийских сил) может 28 февраля обратиться к России с просьбой принять в свой состав данную территорию. Замкомандира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает это вполне реальным в свете ставки РФ на постоянную эскалацию. Какова вероятность того, что Россия узаконит аннексию Приднестровья? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Приднестровье. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что вероятность аннексии Приднестровья – низкая.
При этом, продолжает эксперт, даже если РФ пойдет на такой шаг, вряд ли что-то изменится. Потому что у нее, скорее всего, не получится подкрепить свое решение силовым ресурсом.
Он не исключает, что сейчас тему активно качают в контексте избирательной кампании в Молдове.
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:
Скорее всего, продолжает эксперт, приднестровские депутаты на съезде могут в очередной раз обратиться к РФ с просьбой о присоединении. Но расчет, акцентирует он, не на то, что Россия удовлетворит эту просьбу, а на то, что это поможет им вести переговоры с Кишиневом. Потому как возникли экономические проблемы, в том числе, в ракурсе лишения беспошлинного режима.
Россия может признать ПМР – как первый шаг к аннексии, предполагает эксперт. Но не пойти на собственно аннексию. Обозначая свои действия по аналогии с Украиной, когда РФ сперва признала т.н. "ДНР" и "ЛНР", а потом объявила т.н "сво".
Такой вариант Кремлю выгоден, считает эксперт. Когда под угрозой военного конфликта можно давить на Кишинев. Чтоб тот стал более пророссийским.
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